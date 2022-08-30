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İsmail Demir'den dikkat çeken 'ambargo' açıklaması: Bir kenara not edeceğiz

İsmail Demir'den dikkat çeken 'ambargo' açıklaması: Bir kenara not edeceğiz

Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkelere dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Ambargolar meselesi var. Biz ambargo koyan ülkelere gülüyoruz, geçiyoruz ama kenara not edeceğiz hafızamız güçlü olacak. Onların önüne koyacağız.' dedi.

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Demir, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreninde, kurtuluş mücadelesinin Samsun'da başladığını, bu ilde düzenlenen TEKNOFEST'in açılış töreninin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

"Hazır olun cenge, istersen sulhu salah" sözünü hatırlatan Demir, "O tür mücadelenin (Milli Mücadele) başladığı yerdeyiz ama o tür günleri yaşamamak için kuvvetli olmamız gerektiğinin, özellikle savunma sanayi ve ürünlerinde çok güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.

Samsun'da başarılı bir organizasyona imza atıldığını vurgulayan Demir, "TEKNOFEST ilk başladığında savunma sanayi ağırlıklı başlamıştı ancak bugün görüyoruz ki gerçekten çok geniş bir alana yayılmış. Bu da bizi şöyle mutlu ediyor; bir ülkenin sadece savunma sanayinde güçlü olması mümkün değil. Sanayi ekosistemi, teknolojisi, AR-GE yapısı güçlü olmayan bir ülke, savunma sanayinde güçlü olamaz. Bu yüzden TEKNOFEST bir heyecan yakaladı, bir dalga oluşturdu. Sadece Türkiye'de değil, birkaç ay önce kardeş ülke Azerbaycan'daydık. Bu rüzgar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Alandaki gençlere seslenen Demir, şunları söyledi:

"Gençler, bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. İspatı nerede? Selçuk Bey'e bakın. İkincisi, hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız. Bu ne demek? Büyük hayaller kuracağız. Kızılelma diyeceğiz, milli maarif uçak diyeceğiz ama bunları yapmak için çok çalışacağız, araştırmalar yapacağız, teknoloji kullanacağız ve geleceğe adım adım yürüyeceğiz."

Ambargo koyan ülkeleri, unsurları bir kenara not edeceğiz

Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkelere dikkati çeken Demir, "Bir de ambargolar meselesi var. Biz ambargo koyan ülkelere gülüyoruz, geçiyoruz. Neden? Bu gençliği görüyoruz, sizleri görüyoruz. Gün geldiğinde sizlerle beraber yapacağımız çalışmalarla, ambargo koyan ülkeleri, unsurları bir kenara not edeceğiz ama hafızamız güçlü olacak. Onların önüne koyacağız." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığının, "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayi Zaman Tüneli" kurduğunu belirterek, "Bu da bize bir hafıza oluşturuyor. Nelerden geçtik, nerelere geldik. Asla yılmadan, önümüze çıkan engellere aldırmadan, vazgeçmeden devam edeceğiz. Bunu söylerken asla vazgeçmemenin sembol ismi rahmetli ağabeyim, dostum Özdemir Bey'i rahmetle anıyorum. Bu çalışmada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

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