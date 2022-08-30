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Ahmet Şık devleti katil Ak Parti’yi terör örgütü ilan etti!

TİP'li milletvekili Ahmet Şık, hükümetin değişmesi durumunda AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditlerini savurdu. Açıklamasına çok sayıda ismin tepki verdiği Ahmet Şık neden bu şekilde ifadeler kullanıyor?. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık Ahmet Şık'ın açıklamasını değerlendirdi.

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Ruşen Çakır'ın sunduğu programa konuk olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık skandal ifadelere imza attı.

Daha önce de "Devlet katil ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" gibi provoke edici sözler sarfeden Şık, konuk olduğu programda da hükümet değişikliğinde AK Parti'nin kapatılacağını ve üyelerinin yargılanacağını söyledi.

"AK Parti'nin gideceğine dair büyük umutlarım var"

AK Parti'nin 2023 seçiminde şansının azaldığını belirten Şık, "AK Partililere hep şunu söylüyoruz; bakın kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Bunlar sizi yargılayacak kanuni maddeler haline dönecek. Önümüzdeki seçimde herkeste 'Bunlar seçimde gidecek' duygusu var. İlk kez ben de böyle büyük bir fırsatın olduğunun farkındayım. Yine de kesin bir cümle kurmak istemiyorum." dedi.

"Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar"

Hükümet değişikliğinde AK Parti üyelerinin yargılanması gerektiğini söyleyen Şık, "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık'ın skandal sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

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