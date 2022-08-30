Kılıçdaroğlu "öğretmen" dediği provokatör üzerinden tehdit etti! Bakan Soylu cevap verdi

Bakan Süleyman Soylu, sicili kabarık HDP'li provokatörün görüntülerini paylaşıp "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki eyleme polis müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” dedi.

Bakan Soylu: Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum

CHP liderinin algı operasyonuna sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel eylemci Hdpkk'lı"

Soylu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."