BIST 3.165
DOLAR 18,18
EURO 18,22
ALTIN 1.008,74
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu "öğretmen" dediği provokatör üzerinden tehdit etti! Bakan Soylu cevap verdi

Kılıçdaroğlu "öğretmen" dediği provokatör üzerinden tehdit etti! Bakan Soylu cevap verdi

Bakan Süleyman Soylu, sicili kabarık HDP'li provokatörün görüntülerini paylaşıp "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki eyleme polis müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” dedi.

Bakan Soylu: Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum

CHP liderinin algı operasyonuna sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel eylemci Hdpkk'lı"

Soylu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."

ÖNCEKİ HABERLER
Korkmaz Karaca, AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Korkmaz Karaca, AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Meral Akşener bozkurt işareti yaptı
Meral Akşener bozkurt işareti yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil
Ahmet Şık devleti katil Ak Parti’yi terör örgütü ilan etti!
Ahmet Şık devleti katil Ak Parti’yi terör örgütü ilan etti!
İsmail Demir'den dikkat çeken 'ambargo' açıklaması: Bir kenara not edeceğiz
İsmail Demir'den dikkat çeken 'ambargo' açıklaması: Bir kenara not edeceğiz
Deren Talu son paylaşımıyla büyüledi! 'Annesinin kızı' dedirtti!
Deren Talu son paylaşımıyla büyüledi! 'Annesinin kızı' dedirtti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük güç kaynağımız milletimizin ordusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük güç kaynağımız milletimizin ordusu
Türkiye'nin tahıl ambarından ilk rakamlar geldi: 2.2 milyon ton
Türkiye'nin tahıl ambarından ilk rakamlar geldi: 2.2 milyon ton
Saate baktığınızda 21:12'y görüyorsanız hemen sevgilinizi arayın!
Saate baktığınızda 21:12'y görüyorsanız hemen sevgilinizi arayın!
Kurtlar Vadisi'nin Memati Baş'ı Gürkan Uygun'un eşini görenler adeta büyüleniyor! Bakın eşi kimmiş...
Kurtlar Vadisi'nin Memati Baş'ı Gürkan Uygun'un eşini görenler adeta büyüleniyor! Bakın eşi kimmiş...