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Meral Akşener bozkurt işareti yaptı

Meral Akşener bozkurt işareti yaptı

Seçim döneminde partilileri bozkurt işareti yapmamaları konusunda uyaran Meral Akşener, kuralını kendi çiğnedi.

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Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir çoşkuyla kutladı. Büyük Zafer'in 100.yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ve siyasi partiler, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çeşitli törenlerin ve  gösterilerin düzenlendiği Ankara'da bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, gençlerle de fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Bozkurt işareti yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener'in bir pozunda yaptığı bozkurt işareti dikkat çekti.

Partisini kurarken, partililere bozkurt işaretini yasaklayan Akşener, kendi kuralını çiğnedi.

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