Hamamdan çıkan kadın kayboldu! Saatler sonra ormanda çırılçıplak bulundu
İSTANBUL'dan arkadaşı ile Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcasına gelen kadın hamamdan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Psikolojik sorunları olan kadın 7 saat sonra çıplak halde bulundu.Abone ol
İstanbul'dan Oylat'a arkadaşı ile gelen Yasemin G. (24), hamama girdi. Saat 17.00 sıralarında hamamdan çıkan kadın, kayboldu. 4 saat boyunca arama yapan arkadaşı, durumu Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi.
Oylat çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler, 1 kilometre mesafede Saadet mahallesi mevkiinde kadını buldular. Çıplak halde bulunan kadına kıyafetlerini giydiren arama kurtarma ekipleri, araçlarına alarak Oylat'a getirdiler.
Kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.