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İzmir'de vahşet! Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de vahşet! Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı

İZMİR’in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşiyle kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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 İddiaya göre, Havva Ç. (20) dini nikahlı eşi E.D. ile misafirliğe gitti. Burada kıskançlık nedeniyle Havva Ç. ile E.D. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç.’yi bıçakla rehin alan E.D., ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı.

Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Önce darp etti daha sonra bıçakla yaraladı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.’nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.’yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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