Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! Alarm verildi hava fena patlayacak İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Meteoroloji'nin sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.