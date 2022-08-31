Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! Alarm verildi hava fena patlayacak İstanbul, İzmir, Çanakkale...
TÜRKİYE bir yandan nem bir yandan sağanak yağışlarla boğuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul dahil 11 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bugün başlayacak yağışların 5 günlük hava durumu haritasına göre önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Bunaltan sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. AKOM ve İstanbul Valiliği'nden de uyarılar geldi. Yağışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken bir nebze de olsa sıcaklıkları aşağı çekeceği düşünülüyor. Öte yandan uzman isim Kerem Ökten Eylül ayının 5'i itibari ile 'uzun kolluları hazırlayın' uyarısı yaptı.
Sarı kodla uyarı yapılan iller:
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova
Meteoroloji'nin sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.