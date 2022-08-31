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Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K.’nin evinde arama yapıldı. Aramalarda eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. bazı evrek ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

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Yurt dışına kaçmak isterken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanan Ünsal Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekiperi eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.’yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Bahçede bir el arabasında yakmışlar

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

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