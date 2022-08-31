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Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu! Kuzey Akım Boru Hattı kapatıldı

Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu! Kuzey Akım Boru Hattı kapatıldı

RUSYA, Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını bu sabah itibarıyla 3 günlüğüne durdurdu.

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AFP bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken Rus TASS Haber Ajansı kesintinin planlı olduğunu ve 3 gün süreceğini yazdı.

Söz konusu habere göre, Gazprom daha önce Kuzey Akım üzerinden gaz pompalamanın 31 Ağustos Moskova saatiyle 04:00'ten 3 Eylül'de Moskova saatiyle 04:00'e kadar durdurulacağını bildirmişti.

Ruble ile ödemeyi reddetmişti

Gazprom Export, Nisan ayında tedarik ettiği doğalgaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Peskov: Sevkiyat yaptırımlar nedeniyle durdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının yaptırımlardan ötürü durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Yüzde 80 düşürmüştü

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğal gaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.

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