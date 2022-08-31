6 kritik ilde bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Orc Araştırma şirketi 6 kritik ilde halkın nabzını tuttu. ORC katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı... İşte illerde AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve diğer partilerin durumu...
Cumhurbaşkanlığı seçimi için araştırma şirketleri art arda anket sonuçları yayınlıyor. ORC Araştırma Şirketi, AK Parti'nin 2018 seçimlerinde güçlü olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de anket yaptı. ORC katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.
Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 6 ilde AK Parti'nin 2018'de gerçekleşen seçimlere göre oy oranı fazlasıyla düştü.
CHP ve İYİ Parti'nin ise bu illerde oy oranları yükseldi.
İstanbul'da AK Parti'nin oyları yüzde 42.7'den 12.5 azalarak yüzde 30.2 oldu. CHP yüzde 1, İYİ Parti ise yüzde 9.7 oy kazandı.