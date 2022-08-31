6 kritik ilde bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için araştırma şirketleri art arda anket sonuçları yayınlıyor. ORC Araştırma Şirketi, AK Parti'nin 2018 seçimlerinde güçlü olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de anket yaptı. ORC katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.