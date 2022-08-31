Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?' sorusuna cevap

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna "En ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" diye cevap verdi.

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Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da damadı olan Bayraktar, bazı muhalefet partilerinin hedefinde. Başarılı projelerde pay sahibi olsa bile haraket ve ağır suçlamalardan kurtulamıyor.

Peki iktidar değişirse ne olur? İşte bu kritik soru kendisine soruldu.

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk'te Kübra Par'ın canlı yayınında soruları yanıtladı.

"İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Her biri bu projeleri yok etmeye yeter"

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.

"20 senelik birikimimiz ortaya koyduk"

Arka tarafta Akıncı var, içinde onbinlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, onbinlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil.

Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıla elde edilecek miydi?"