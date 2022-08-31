BIST 3.165
DOLAR 18,19
EURO 18,24
ALTIN 1.007,90
HABER /  POLİTİKA

Tayyip Erdoğan'ın koltuk merakı! Kemal Kılıçdaroğlu deşifre etti! Hadi Özışık yorumluyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan için "Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı görmedim. Koltuk insana bir şey vermez" dedi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararından Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına, Suriyeli göçmenlerin durumundan ekonomideki gelişmelere, 6'lı masada alınan kararlardan helalleşmeye değin birçok konuda görüşlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı görmedim. Koltuk insana bir şey vermez" sözleri sosyal medyada olay oldu.

"HDP yok masada" dedi, doğru. Sayın Sancar'da biz orada yokuz dedi. Biz de o masada olmalıydık" diye söylendi. 6 liderin görüşü böyle çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için, "Biz birinci turda alacağız, hiçbir sorun çıkmaz. Seçimi iptal etmeye kalkarlar, tekrar yaparız. En ufak endişemiz yok. Çünkü milletin şurasına gelmiş" iddiasında bulundu.

"Bunlar herşeyi yapmaya kalkarlar, enteresan dünyaları var. Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı görmedim. Koltuk insana bir şey vermez. Manevi dünyan, irfanın, bilgin, insana saygın sana bir şey verir. O nedenle 'lüks itibardır' diyor." ifadelerini kullandı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Koltuk Sevdası' sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit babasına büyük ayıp! CHP'li belediye önce söz verdi sonra mağdur etti
Şehit babasına büyük ayıp! CHP'li belediye önce söz verdi sonra mağdur etti
Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı
Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı
Sağlık Bakanı Koca duyurdu 2 bin 500'ü geçti! "Bunun avantajını çok yakında herkes görecek"
Sağlık Bakanı Koca duyurdu 2 bin 500'ü geçti! "Bunun avantajını çok yakında herkes görecek"
Toyota 4 aydır küresel üretim hedefinin gerisinde kalıyor
Toyota 4 aydır küresel üretim hedefinin gerisinde kalıyor
Hamamdan çıkan kadın kayboldu! Saatler sonra ormanda çırılçıplak bulundu
Hamamdan çıkan kadın kayboldu! Saatler sonra ormanda çırılçıplak bulundu
İzmir'de vahşet! Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı
İzmir'de vahşet! Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı
Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem!
Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem!
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Talep başlamıştı! Bakan Koca: Sadece bir günde 2 bini geçti
Talep başlamıştı! Bakan Koca: Sadece bir günde 2 bini geçti
AKINCI ve TB2 SİHA'ya kaç ülkeden talep geldi?
AKINCI ve TB2 SİHA'ya kaç ülkeden talep geldi?