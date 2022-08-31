Tayyip Erdoğan'ın koltuk merakı! Kemal Kılıçdaroğlu deşifre etti! Hadi Özışık yorumluyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan için "Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı görmedim. Koltuk insana bir şey vermez" dedi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararından Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına, Suriyeli göçmenlerin durumundan ekonomideki gelişmelere, 6'lı masada alınan kararlardan helalleşmeye değin birçok konuda görüşlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı görmedim. Koltuk insana bir şey vermez" sözleri sosyal medyada olay oldu.

"HDP yok masada" dedi, doğru. Sayın Sancar'da biz orada yokuz dedi. Biz de o masada olmalıydık" diye söylendi. 6 liderin görüşü böyle çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için, "Biz birinci turda alacağız, hiçbir sorun çıkmaz. Seçimi iptal etmeye kalkarlar, tekrar yaparız. En ufak endişemiz yok. Çünkü milletin şurasına gelmiş" iddiasında bulundu.

"Bunlar herşeyi yapmaya kalkarlar, enteresan dünyaları var. Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı görmedim. Koltuk insana bir şey vermez. Manevi dünyan, irfanın, bilgin, insana saygın sana bir şey verir. O nedenle 'lüks itibardır' diyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Koltuk Sevdası' sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.