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Konya'da kuzenlerin 'küçüksün' tartışması! Ağır yaraladı söylediği söz pes dedirtti

Konya'da kuzenlerin 'küçüksün' tartışması! Ağır yaraladı söylediği söz pes dedirtti

KONYA'da iki kuzen arasında çıkan tartışmada biri diğerini tabancayla ağır yaraladı. Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan şahıs, gazetecilere 'canım sıkıldı, vurdum' diye cevap verdi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi.

Sırt ve omuz kısmından yaraladı

İkili arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Canım sıkıldı, vurdum" sözü pes dedirtti

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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