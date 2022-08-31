BIST 3.171
DOLAR 18,19
EURO 18,18
ALTIN 1.003,46
HABER /  MAGAZİN

Ünlü oyuncu canına kıydı! İntihar notu ortaya çıktı: Uzun zamandır...

Ünlü oyuncu canına kıydı! İntihar notu ortaya çıktı: Uzun zamandır...

GÜNEY KORELİ ünlü oyuncu Yoo Ju Eun, 27 yaşında geride bir mektup bırakarak hayatına son verdi. Arkasından not bırakan oyuncu "Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Hak etmediğim kadar mutlu bir hayat yaşadım. Bundan dolayı memnunum ve bu kadar yeterli. Bu yüzden lütfen kimseyi suçlamayın ve yolunuza devam edin." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Güney Kore intihar şokuyla sarsıldı. Kore dramalarının en popüler oyuncularından biri olan Yoo Ju Eun, 27 yaşında intihar ederek hayatına son verdi. Eun'un geride ailesi ve hayranlarına yönelik bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. 2018'de K-Drama Big Forest ile büyük üne kavuşan oyuncu Never Twice, Joseon Survival Period gibi yapımlarda da rol almıştı. İntihar nedeni açıklanmayan oyuncunun bıraktığı not instagram'dan paylaşıldı.

İşte o not:

"Herkesi bıraktığım için üzgünüm. Özellikle annem, babam, büyükannem ve kardeşim. Aklım artık yaşamak istemediğimi haykırıyor. Bensiz boşluk hissedebilirsiniz ama lütfen güçlü kalın. Sizi izliyor olacağım. Lütfen ağlamayın, bu sağlığınız için iyi değil. Hiç üzgün değilim, aslında çok sakinim.

Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Hak etmediğim kadar mutlu bir hayat yaşadım. Bundan dolayı memnunum ve bu kadar yeterli. Bu yüzden lütfen kimseyi suçlamayın ve yolunuza devam edin. Cenazeme birçok insanın geleceğin görebiliyorum.. Sadece oyunculuk yapmak istedim, oyunculuk benim belki de her şeyimdi ya da sadece bir parçamdı. Ancak o hayatı sürdürmek kolay olmadı. Yıkıcıydı. Rüya görmenin hem lütuf hem de bir lanet olduğunu anladım.

İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir. Beni dinleyecek ve benimle ilgilenecektir. Bu yüzden lütfen endişelenmeyin. Ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım... Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Başarılı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum çünkü unutulmayacak anılar biriktirdim. Beni anladığınız ve bana katlandığınız için teşekkür ederim. Daha fazla yazamayacağım için üzgünüm. Umarım beni anlarsınız. Başta öğretmenlerim olmak üzere beni tanıyan herkese teşekkür ederim, hepinize saygı duydum. Bana hayata dair çok şey öğrettiniz. Anne, baba sizi çok seviyorum. Lütfen ağlamayın, yalvarırım."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şarkıcı Gülşen ABD ajanı olabilir mi? Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu sordu!
Foto Galeri Şarkıcı Gülşen ABD ajanı olabilir mi? Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu sordu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
85 yaşındaki gurbetçiye büyük şok! Sahte belgeyle arsasını sattılar
85 yaşındaki gurbetçiye büyük şok! Sahte belgeyle arsasını sattılar
TÜİK duyurdu! İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
TÜİK duyurdu! İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Sere serpe şezlonga uzandı ipli bikinisiyle poz verdi! Serenay Sarıkaya o halleriyle olay yarattı
Sere serpe şezlonga uzandı ipli bikinisiyle poz verdi! Serenay Sarıkaya o halleriyle olay yarattı
İşgalci İsrail polisi 150 kişilik ekiple düğünü bastı: Filistinli gelini alıp götürdüler
İşgalci İsrail polisi 150 kişilik ekiple düğünü bastı: Filistinli gelini alıp götürdüler
Cumhurbaşkanı danışmanı Korkmaz Karaca istifa sonrası ilk kez konuştu: Yoruldum...
Cumhurbaşkanı danışmanı Korkmaz Karaca istifa sonrası ilk kez konuştu: Yoruldum...
Sevdiğinizi mi seçmeli, sizi seveni mi? İlk kez böyle şeyler hissediyorum diyen sevgili doğru mı söylüyor?
Sevdiğinizi mi seçmeli, sizi seveni mi? İlk kez böyle şeyler hissediyorum diyen sevgili doğru mı söylüyor?
Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler iltica etti Dışişleri alarmda MEB 81 ile yazı gönderdi
Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler iltica etti Dışişleri alarmda MEB 81 ile yazı gönderdi
Cornelius, Trabzonspor'a veda etti! Transfer resmen açıklandı
Cornelius, Trabzonspor'a veda etti! Transfer resmen açıklandı
Bakanlık harekete geçti! Resmi Gazete'de yayınlandı! Flaş ASELSAN kararı
Bakanlık harekete geçti! Resmi Gazete'de yayınlandı! Flaş ASELSAN kararı
Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu! Kuzey Akım Boru Hattı kapatıldı
Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu! Kuzey Akım Boru Hattı kapatıldı