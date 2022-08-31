İşgalci İsrail polisi 150 kişilik ekiple düğünü bastı: Filistinli gelini alıp götürdüler

İşgalci İsrail polisi 150 kişilik bir ekiple, Filistinlilerin yaşadığı bir kasabadaki düğünü bastı. Gelini sorgulamak üzere merkeze götüren polisler, düğündeki kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

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İşgalci İsrail polisi Pazar günü geç saatlerde Filistinli bir gelini düğününden alarak sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Gelinin avukatı Şadi Dabbah Filistin yerel medyasına yaptığı açıklamada, düğüne baskın yapıldığını ve müvekkilinin gelinliğiyle alındığını söyledi.

Middle East Eye'ın aktardığına göre damat, geçen hafta Acre Sulh Mahkemesi tarafından Arraba'ya girmemesi şartıyla kefaletle serbest bırakılmıştı. Gelinin avukatı Şadi Dabbah'ın ifadesine göre ise Arraba'daki düğünü basan polis damadın orada olmadığından haberdardı.

"Polis hangi soruşturmadan bahsediyor?"

Al-Jarmaq News'e konuşan avukat Dabbah, 'Gelinin hangi soruşturmayı bozduğunu anlamıyorum, damat orada değildi ve tutuklanmadı, peki polis hangi soruşturmalardan bahsediyor?' dedi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis ise, rutin bir kontrol sırasında polis güçlerinin bölgeye gelmesiyle büyük bir kalabalığın toplandığını ve kavga çıktığını söyledi. Polisin belirttiğine göre gelin, polis merkezine tutuklanmak üzere götürülmedi.

Düğünü basmaya 150 polis geldi

Gözaltının ardından polis güçleri protestocu kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sabbah, baskına yaklaşık 150 polisin katıldığını ve düğüne gelen konuklar arasında paniğe neden olduklarını söyledi.

Görevi kötüye kullanmaktan şikayette bulunacak

Avukat Dabbah, 'keyfi tutuklama' nedeniye polisi eleştirirken 'geçerli bir sebep olmaksızın aşırı güç kullandıkları' gerekçesiyle polisler hakkında görevi kötüye kullanmaktan şikayette bulunacağını söyledi.

Yasalar Filistinlilere karşı ayrımcılık yapıyor

Aşağı Celile bölgesinde bulunan 25 bin nüfuslu Arraba'da ülkedeki yüzde 20'lik azınlığı temsil eden yaklaşık iki milyon Filistinli yaşıyor. Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi Adalah'a göre, İsrail'deki Filistinli vatandaşlara ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı ayrımcılık yapan 65'ten fazla İsrail yasası var.

Kaynak: Dünya Bülteni