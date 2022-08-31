Sere serpe şezlonga uzandı ipli bikinisiyle poz verdi! Serenay Sarıkaya o halleriyle olay yarattı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bu sene tatillere doyamadı. Sarıkaya'nın tatilde fit vücutunu gözler önüne sere ipli bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

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Adanalı, Medcezir, Lale devri gibi birçok ünlü dizide rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya başarılı oyunculuk performansının yanırsa fiziği ve güzelliğiylede adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda arkadaşlıklarının aşka dönüştürdüğünü sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşan sevgilisi Umut Evirgen'le Yunanistan'da tatil yapan güzel oyuncu bu sezon tatillere doyamadı.

Yine kendini tatile attı

Uzunca süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, Burak Deniz'le başrol paylaştığı daha birinci sezonu yayınlanmayan dijital dizi Şahmaran dizisinin ikinci sezonunun çekimleri için Marmarise gitmişti. Ünlü oyuncu dizinin çekimleri bitince yine kendini tatile attı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla sık sık gündeme düşen isimlerden. Son olarak tatilde leopar desenli fotoğrafını paylaşan Sarıkaya şimdi de ipli bikinisiyle paylaşım yaptı ortalığı ayağa kaldırdı.

"Bu fizik halis mi?"

30 yaşındaki ünlü oyuncu İnstagram hesabından arkadaşının kendisini çektiği şezlongun üstünde uzanırken ipli bikisiyle verdiği pozları paylaştı. Sarıkaya'nın kusursuz fiziğini görenler adeta büyülendi.

Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken ünlü oyuncunun fotoğrafına "Bu fizik halis mi?", "Taş gibisin" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozu...

Serenay Sarıkaya kimdir?

1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da doğan Serenay Sarıkaya çocukluğunu Antalya'da geçirmiştir. Kariyerine ilk olarak 15 yaşında katıldığı güzellik yarışmasıyla başlayan ünlü isim oyunculuk hayatına 'Şaşkın' filmi ile başlamıştır. İlk başrolünü Limon Ağacı dizisinde oynayan oyuncu Adanalı dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştur. Sarıkaya aynı zamanda Miss Turkey 2010'da ikinci olmuştur.