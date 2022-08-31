Şarkıcı Gülşen ABD ajanı olabilir mi? Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu sordu!
YENİ Şafak gazetesi yazarı ve Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanvekili Bülent Orakoğlu, İmam Hatip sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest kalan şarkıcı Gülşen için "Milyonlarca İmam Hatipli’ye hakaret eden şarkıcı Gülşen ajan olabilir mi?" diye sordu. Olabileceği imasında bulundu.
"İmam Hatip'ta okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle tutuklanıp 3 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen'le ilgili Yeni Şafak yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'ndan ilginç bir yazı geldi. Yazısına “Milyonlarca İmam Hatipli’ye hakaret eden şarkıcı Gülşen ajan olabilir mi?” başlığını atan Bülent Orakoğlu, Gülşen dahil son dönemde iktidar karşıtı tavırlarıyla öne çıkan bir çok ünlünün ajan olabileceklerini yazdı.
Yeni Şafak'taki yazısına “Milyonlarca İmam Hatipli’ye hakaret eden şarkıcı Gülşen ajan olabilir mi?” başlığı atan Bülent Orakoğlu, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan şarkıcı ‘Gülşen’e sahip çıkan hadsiz ve küstah açıklaması karşısında kendi kendime olabilir mi sorusunu sorarak köşe yazıma bu başlığı attım” dedi.
ABD'nin Gülşen açıklaması 'Adli Taciz'dir
Amerika’nın milyonlarca imam hatipliye yapılan hakaret ve aşağılamayı göz ardı ederek şarkıcı Gülşen’in sözlerini ‘İfade Özgürlüğü’ kılıfı içinde değerlendirdiğini belirten Bülent Orakoğlu, ABD'nin Gülşen kararını ‘Adli taciz biçimlerinden biri’ diye nitelemesine dikkat çekti.
ABD'nin açıklamasındaki "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence almaya çağırıyoruz" ifadelerini de hatırlatan Bülent Orakoğlu, "Bu sözler Amerika’nın Türkiye’nin yargısı ve içişlerine açık bir müdahale anlamındadır” ifadelerini kullandı. Orakoğlu, yazına şöyle devam etti: