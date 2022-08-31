Şarkıcı Gülşen ABD ajanı olabilir mi? Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu sordu!

ABD'nin açıklamasındaki "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence almaya çağırıyoruz" ifadelerini de hatırlatan Bülent Orakoğlu, "Bu sözler Amerika’nın Türkiye’nin yargısı ve içişlerine açık bir müdahale anlamındadır” ifadelerini kullandı. Orakoğlu, yazına şöyle devam etti: