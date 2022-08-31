11 ölü 123 yaralı! Yunanistan'da alarm verildi 74 insanın sinir sistemini vurdu

Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vakalardan 74’ünün merkezi sinir sistemini etkileyen semptomlar gösterdiği belirtilerek, 49 vakanın ise ya hafif semptomlar ya da hiç semptom göstermediği aktarıldı.

Açıklamada, geçen hafta Yunanistan’da 36 yeni vakanın bildirildiği ifade edilerek, vakaların genellikle Selanik, Imathia, Kılkış, Pella, Pieria, Halkidiki, Serez, Tırhala ve Larissa bölgelerinde tespit edildiği aktarıldı.

Batı Nil Virüsü

Ana konağın vahşi kuşlar olduğu Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda, foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler.

Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs özellikle atlar ve insanlar üzerinde etkilidir. Potansiyel olarak insan yaşamını tehdit eden Batı Nil Enfeksiyonu, pek çok nörolojik semptoma yol açar.

Tek zincirli bir tür RNA virüsü olan Batı Nil Virüsü, dünya çapında farklı zamanlarda pek çok ülkede ani salgılara yol açmıştır.

Dış ortama dayanıklılığı bulunmayan virüsün insana bulaşması ancak sivrisinek ısırığı ile mümkündür. Ancak ender olarak, kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaştığı da görülmüştür. Doğum sırasında ya da emzirme ile anneden bebeğe geçtiği de bilinmektedir. Son konak olan insanlara bulaşan virüsün inkübasyon periyodu ya da farklı bir deyişle kuluçka süresi 2 ila 15 gün kadardır.

Pek çok vakada hafif şiddette seyreden Batı Nil Enfeksiyonu, bazı vakalarda asemptomatik seyredebilir yani hiçbir belirti göstermeyebilir. 50 yaş ve üzeri kişilerde hastalığın seyri çok daha hızlı ve etkilidir.