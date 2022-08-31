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Erken seçim için o tarihi verdi! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi! Abdulkadir Selvi yazdı

Erken seçim için o tarihi verdi! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi! Abdulkadir Selvi yazdı

Önceki gün AK Parti milletvekillerinin, "Meclis 1 Ekim’den önce erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir" sözlerini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti kulislerinde erken seçim beklentisi olmadığını ifade ederek, "En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önceki günkü yazısında, AK Parti milletvekillerinin erken seçim tahminini yazmış ve AK Parti milletvekillerinin, "Meclis 1 Ekim’den önce erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir" sözlerini köşesine taşımıştı. Selvi, erken seçim isteyen bazı AK Parti milletvekillerin gerekçelerini de köşesine taşımıştı. Selvi bugünkü köşesinde ise erken seçimin gündemde olmadığını yazdı. 

Selvi: İki ihtimal var

Abdulkadir Selvi, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, 'Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak' açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var" dedi. Selvi, şöyle devam etti:
1- Erdoğan nabız yokluyor.
2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı.

'Baskın basanındır' der seçime giderse...

AK Parti kulislerinden edindiğim izlenim, erken seçim olmadığı yönünde. Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem.
- Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor.

Seçimler erkene çekilebilir: 14 Mayıs...

- Üniversite sınavları, LGS, Kurban Bayramı derken yoğun bir haziran ayı bizi bekliyor. Bu yoğunluğun içine seçimleri sokmamak için belki 1 ay önceye çekilebilir deniliyor.
- Erdoğan bazı tarihleri sever. 12 Eylül’de referanduma gitmiştik. Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu 14 Mayıs düşünülebilir."

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