Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan kazandığı para dudak uçuklattı! "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye"

Televizyon ekranlarında her yaptığı, her söylediği olay olan şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanların en popüler uygulaması Tiktok'a el attı. Uygulamada sık sık canlı yayınlar yapan Erbil'in anlamsız hareketlerini izleyenler şaştı kaldı. Ünlü şovmene tepkiler çığ gibi büyürken davalık olduğu Ece Ronay'dan çok çarpıcı bir yorum geldi. Mali'nin TikTok'tan kazandığı para ise dudak uçuklattı...

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Kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi sonucu uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, fenomen uygulama TikTok'ta açtığı canlı yayınlardaki hareketleriyle gündeme geldi. Ünlü şovmen'in takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada gündem olurken yeni videosunda dilini çıkarıp sallaması, "TikTok'çu geldi hanım" sözleri ve anlamsız hareketleri tepkilere neden oldu.

"TikTok'çu geldi hanım"

Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, son zamanların en fenomen uygulaması TikTok'ta hesap açtı. Burada yaptığı canlı yayınlarda takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi, "Bu Onur hala araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" gibi sözleri geçtiğimiz günlerde gündeme olmuştu.

Mali şimdi ise yayınladığı video ile gündeme geldi. Erbil'in canlı yayına giriş yaparken dilini çıkarıp sallaması, "TikTok'çu geldi hanım" diye bağırması sosyal medya gündemine bomba gibi düşürken birçok takipçisi "Saçma sapan hareketler, hiç size yakışıyor mu?" "Hiç komik değil", "Delirdin artık", "Hiç yaşınıza yakışıyor mu?", "Yaşa başa bak hareketlere bak" diyerek tepki gösterdi.

"Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye"

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay 'Git Çatla' şarkısına çektiği klipte kendisine eşlik eden Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. Klipten sonra beni taciz etti diyerek mesajları ifşalayan Ronay, davalık olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil'in TikTok'ta canlı yayınlar yapmasına kayıtız kalmadı.

Fenomen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında; "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan kazandığı para dudak uçuklattı!

Evinin banyosunda düştükten sonra kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açtığını duyurmuştu. Takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi, garip hareketleri, canlı yayına giriş yaptığı sırada dilini çıkarıp sallaması, TikTok'çu geldi hanım sözleriyle gündem olan şovmenin bu hallerinin nedeni ortaya çıktı.

Erbil'in, TikTok yayınlarından kazandığı para adeta dudak uçuklattı. Fenomen uygulama Tiktok’tan güzel kazanç elde eden Erbil’in açtığı canlı yayınlarda günlük 70-100 bin TL kazanç sağladğı iddia edildi.