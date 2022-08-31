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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının son durumunu değerlendirirken, "Şampiyonluğun en büyük adayı olmamamız için hiçbir sebep yok, bunun için çok çalışacağız." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trabzonspor mücadelesi ve sezonun geneli hakkında birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Şimdiye kadar takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, öğrencileriyle bir araya geldi.

Fanatik’in haberine göre, sezonun geri kalanı için hedeflerini anlatan 48 yaşındaki futbol adamı, daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurguladı.

 Buruk'un sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Son oynadığımız Trabzonspor maçı, bize gelecek adına önemli ipuçları verdi. Şu ana kadar oynanan oyundan memnun kaldım."

 "Hepiniz elinizden geldiğinde sizden istenilenleri yerine getirmeye çalıştınız. Tek eksiğimiz goldü. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Her geçen hafta daha da üstüne koyup, en iyisi için mücadele etmeliyiz. Şu an doğru bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Şampiyonluğun en büyük adayı olmamamız için hiçbir sebep yok, bunun için çok çalışacağız."

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