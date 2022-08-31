Göz altı torbalarının asıl sebebi belli oldu! Çaresini duyan inanamadı

Göz altı torbaları, göz kapaklarınızdaki doku ve kasların zayıflamasıyla meydana çıkar. Cilt sarkmaya başlar ve genellikle göz çevresindeki yağ, gözlerinizin altındaki bölgede birikir. Ayrıca gözlerinizin altındaki boşluk, sıvı toplayarak göz altının kabarık ve şişmiş görünmesine yol açar. Bakın bu durumu iyileştirmenin yolu neymiş...

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Göz altları, yüzün diğer bölgelerine göre çok daha hassas ve ince bir dokudadır. Bundan dolayıdır ki, bu bölge çok daha kolay kırışıp gevşeyebilir ve diğer yüz bölgelerine göre çok daha kolay ve daha hızlı yaşlanma potansiyelindedir. Yaşa bağlı olarak ve genetik yatkınlıkla da birlikte göz altlarında yağ dokusunun toplanması ve deride sarkma ile birlikte göz altı torbaları meydana çıkar.

Göz altı torbalanması kolajen dokunun zamanla çökmesiyle birlikte kolaylıkla gelişebilir. Özellikle genç yaşlardaki kişilerde bulunan göz altı torbası kişiyi olduğundan daha yaşlı, yorgun, uykusuz, hastaymış gibi gösterebilir. Bu nedenden dolayı göz altı torbası problemi olan insanlar göz altı torbalarından ameliyat olmadan, en kolay, en hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmak isterler. Göz altında oluşan göz altı torbaları, gerçekten de insanın güzelliğine gölge düşüren bir rahatsızlıktır. Günümüzde insanlar ameliyatın getirdiği riskleri yaşamak istemedikleri için daha çok ameliyatsız bir şekilde göz torbalarını tedavi etmek veya ettirmek istiyorlar.

Bugün için göz altı torbalarının giderilmesinde en etkili ve en risksiz yöntem, göz altı torbalarının ameliyatsız bir şekilde lazerle alınması işlemidir. Lazer teknolojisi, günümüzde bize bu imkânı sağlamaktadır.

Göz altı torbası genelde kimlerde görülür?

Göz altı problemi genel olarak şu durumlarda de görülür;

- İlerleyen yaş

- Genetik yatkınlık

- Böbrek kastalığı

- Kalp hastalığı

- Troid hastalığı

Göz altı torbalarını iyileştirmek için ne yapılabilir?

- Günlük yaşantınızda çok fazla yorulmamaya, yorulsanız bile kendinize dinlenme fırsatı vermeye özen gösterin.

- Uykusuz kalmayın ve mümkünse her gün aynı saatte uyuyup uyanın.

- Düzenli beslenin, ana öğünleri mutlaka zamanında yapın ve beslenmenize hafif bir ara öğün ekleyin.

- Yeterli miktarda su tüketin.

- Tuz vücuttaki ödemi artırır. Göz altı torbası oluşmaması için tuzlu yiyecekleri fazla tüketmeyin.

- Cildinize kozmetik ürünler uyguluyorsanız, mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışın. Cilt tipinize uygun olmayan, aşırı yağlı kozmetik ürünlerini kullanmak göz altı torbalarına sebebiyet verebilir.

- Alerjik bir bünyeniz varsa alerjiye neden olduğunu bildiğiniz yiyeceklerden ve kozmetik ürünlerinden mümkün olduğunca uzak durun.

- Göz çevreniz için, özel bakım ürümleri kullanabilirsiniz.