Yazar Erkan Trükten: Gülşen'i Masonlar içeri attırdı daha sonra da çıkarttı

2019’da Beyaz TV’de “NE VAR NE YOK” programına katılan Erkan Trükten, şarkıcı Gülşen’in kliplerini “analiz” ederek Mason sembolleri bulduğunu öne sürdü. Yazar Erkan Trükten, şarkıcı Gülşen’i Masonların içeri attığını ve daha sonra da çıkardığını iddia etti.

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Yazar Erkan Trükten, şarkıcı Gülşen’in kliplerini “analiz” ederek Mason sembolleri bulduğunu öne sürdü. Trükten, şarkıcı Gülşen’i Masonların içeri attığını ve daha sonra da çıkardığını iddia etti.

Program boyunca Gülşen’in kliplerinde üçgen, taht, boynuz vb. semboller bulunduğunu dile getiren Erkan Trükten, daha sonra konuyu Gülşen’in “Masonlar ile bağlantısına” getirdi.

Şarkıcı Gülşen’in tutuklanması ve daha sonra tutukluluk halinin sona ermesi üzerine tweet atarak paylaşımda bulunan Erkan Trükten, şu ifadeleri kullandı: “Gülşen ve masonik bağlantıları yeni değil...

Gülşen tutuklatan güç ile çıkartan güç aynı. Maksat kuru mağduriyet. Daha derin bağlantılar var. Gülşen masonik oyununu iyi oynadı. 2019'da bunu dile getirdim.”