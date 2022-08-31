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MİT'ten Duhok/Gara'da nokta operasyon! Sözde eğitim sorumlusu öldürüldü

MİT'ten Duhok/Gara'da nokta operasyon! Sözde eğitim sorumlusu öldürüldü

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı yurt dışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi. 

Eylemcilerin eğitimini bizzat veriyordu

Edinilen bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK üyesi Tarhan’ı, örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

Malzemeleri teslim almak için intikal halindeydi

MİT’in teknik ve fiziki takibi sonrasında nokta operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Tarhan’ın, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı.

Gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist Tarhan etkisiz hale getirildi. Öte yandan güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade etti.

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