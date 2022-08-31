Yoğurdu ve sosuyla parmak yediriyor! Meşhur manlama tarifi favoriniz olacak

Birçok kişinin belki de hiç görmediği bir lezzet olan manlama, yenildiği zaman adeta tadını damağınızda bırakıyor. İşte lezzetli mi lezzetli manlama malzemeleri ve tarifi.

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Genelde Ege yöresine ait olduğu bilinen manlama, başka bölgelerde de sıklıkla tüketiliyor. Genel olarak bakıldığında gözleme ve mantının karışımı bir yemek gibi görünse de, tarifi harfiyen uyguladığınızda ortaya oldukça lezzetli bir yemek çıkıyor. İşte sofralarınızı şenlendirecek ve tadı damağınızda kalacak nefis manlama malzemeleri ve tarifi...

Manlama malzemeleri

2 adet yufka

400 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam maydanoz

Sosu İçin

1 çay bardağı süt

½ çay bardağı sıvıyağ

Servis İçin

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

Üzeri İçin

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Manlama tarifi

Soğanı yemeklik doğurayın. Tavaya tereyağını koyun, yağ eridiğinde içine soğanı koyup kavurun. Soğan kavrulunca kıymayı ilave edip kıyma suyunu salıp çekinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip birlikte salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın.

Sosu için süt ve yağı karıştırın. Yufkalardan bir tanesini tezgaha serip her tarafına sostan sürün. Kıymanın yarısını ortasına kare şeklinde koyun. Üzerini kapatacak şekilde kenarından tutarak yufkayı kıymanın üstüne kapatın. Üst kısmına sos sürün. Karşı kenarını da sos sürdüğünüz kısmın üstüne kapatın. Üzerine tekrar sos sürün. Diğer katlamadığınız uçlardan bir tanesini de kıyma koyduğunuz kısmın üzerine kapatın ve yine sos sürün. Son ucu da üzerine kapatın.

Tavaya bir yemek kaşığı tereyağı koyup eridikten sonra böreğinizi koyun. Arkalı önlü güzelce kızartın. Diğer yufkamıza da geride kalan kıymalı harç ile aynı işlemi yapın.

Servis için olan yoğurdun içine sarımsağı rendeleyin, tuzunu ekleyelim ve karıştırın.

Üzeri için olan yağı tavaya koyun. Isındıktan sonra içine toz kırmızı biberi ilave edip ocağın altını kapatın.

Kızartmış olduğunuz manlamanın üzerine sarımsaklı yoğurdu her tarafına gelecek şekilde sürün. Biberli sosundan koyun. İnce kıyılmış maydanoz serpip dilimleyerek servis yapın.