Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aleyna Tilki'nin Uzi paylaşımı her şeye noktayı koydu

Bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilen rapçi Uzi ve Aleyna Tilki'den yeni paylaşım geldi. Aşk iddiaların yaptığı paylaşımla damga vurdu

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Küçük yaşta müzik hayatına atılan kıyafetleriyle ve hareketleriyle magazin dünyasının gözde isimlerinden genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz yılın son aylarında rap dünyasının ünlü isimlerinden niri olan Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"Hayatımda kimse yok" demişti

Daha sonra kardeşiyle görüntülenen ünlü şarkıcı muhabirlerin Uzi hakkında sorduğu sorulara "Hayatımda kimse yok" diyerek cevap vermiş ve aşk iddialarını yalanlamıştı.

Fakat aşk iddiaları bitmemişti. Ünlü ikiliden hiçbir açıklama gelmezken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki aylar sonra Uzi ile yaptığı bir paylaşımla akılları tekrardan karıştırdı.

Düştüğü notla gündem oldu

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden olan Aleyna Tilki İnstagram hesabı üzerinden Uzi ile olan bir fotoğrafını paylaşıp doğum günün kutladı. Tilki doğum günü paylaşımına düştüğü notla gündem oldu.

Genç şarkıcı sevgilisi olduğu iddia edilen rapçinin doğum gününü "”Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun.” notuyla Uzi'yi etiketleyerek paylaştı. Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken aşk iddialarını yeniden canlandırdı. İşte o paylaşım...

Aleyna Tilki kimdir?

28 mart 2000 yılında doğan Aleyna Tilki Konyalıdır. İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında duyuran ünlü isim başarılı performansıyla kısa sürede sosyal medyada çok sayıda hayrana ulaştı. Daha sonra ise 2016 yılında ilk single'ı Cevapsız Çınlama ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu.