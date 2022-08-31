Serenay Sarıkaya'nın yılan dansı olay oldu: "Böyle yılana can kurban"

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya 9.3 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaz döneminde sevgilisi Umut Evirgen ve arkadaşlarıyla tatiller yapan Sarıkaya, fiziği ve güzelliği ile gündeme gelirken yaptığı 'yılan dansı' sosyal medyada olay oldu.

Abone ol

Rol aldığı projelerle, katıldığı programlarda söylediği şarkılarla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden Serenay Sarıkaya'nın ayna karşısında yaptığı 'yılan dansı' ile kendine hayran bıraktı.

Serenay Sarıkaya oynadı, sevgilisi izledi

Umut Evirgen ile aşk yaşayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz haftalarda tatile çıkmıştı. Yunanistan'ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan çift paylaşımlarıyla gündeme gelmiş, Sarıkaya'nın bir mekanda elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans ederken, sevgilisi Evirgen'in oturduğu yerden hayranlıkla izlemesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yılan dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Seranay Sarıkaya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce katıldığı programlarda ve yer aldığı projelerde gösterdiği dans ve müzik performansıyla kendine hayran bırakan başarılı oyuncu özel hayatında da eğlenmeyi ihmal etmiyor. Yaz döneminde sevgilisi Umut Evirgen ve arkadaşlarıyla yaptığı tatillerde paylaşımları ile gündeme gelen güzel oyuncu son olarak 9.3 milyon takipçisi olduğu sosyal medya platformu Instagram hesabında ayna karşısında yaptığı yılan dansını paylaştı. "Sssss" notuyla yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı sallayan Sarıkaya'ya takipçileri "Bu ne kıvraklık, "Böyle yılana can kurban", "Tam yılan" yorumlarında bulundular.

Serenay Sarıkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 Ankara'da dünyaya gelmiştir. Birçok dizi ve projede yer alan güzel oyuncu 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra annesiyle yaşamaya devam etmiştir. Başarılı oyuncu annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine ikili İstanbul'a taşınmıştı. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istese de üniversite eğitimi almamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filminde tecrübe eden Serenay Sarıkaya, ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti ve kariyeri adeta yükselişe geçti. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Sarıkaya, Lale Devri ve Medcezir dizilerindeki rolleri ile popüleritesini arttırdı. Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. Şimdilerde ise işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor...