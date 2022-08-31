Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye astı! Gören şaşkına dönüyor

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların gürültü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.

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Özellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar (26), yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.



Eşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşimde böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar” diye konuştu.