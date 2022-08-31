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Özgür Demirtaş'tan polislere maaş promosyonu desteği! '300 liraya anca 3 karpuz alırsınız...'

Özgür Demirtaş'tan polislere maaş promosyonu desteği! '300 liraya anca 3 karpuz alırsınız...'

Polislerin aldıkları düşük maaş promosyonunun 50 bin TL'ye yükseltilmesi için sosyal medyada başlattıkları kampanyaya destek verdi. Demirtaş, EMNİYET SEN Başkanı Faruk Sezer'in "300 liralık promosyon polisin faydasına mıdır?" sorusuna "300 liraya anca 3 karpuz alırsınız. O da şekerli su" dedi.

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EMNİYET SEN’in başlattığı 330 bin polise adil maaş promosyonu kampanyasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan destek geldi. EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Polis Teşkilatı’nda daha önce görülmemiş şekilde 1 milyon tweet’i geçerek büyük destek topladığı kampanyasında ekonomistlere de çağrıda bulunmuştu.

Bu anlaşma polisin faydasına mı?

Sezer önceki gün Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı da etiketleyerek paylaştığı mesajında şu çağrıda bulunmuştu: “Bugün ekonomistlere soracağız… Sayın @ProfDemirtas bir konuda destek istiyoruz. 330 bin personeli olan bir kurum, bir banka ile 5 yıl için ayda 300 lira ödemeli maaş promosyon anlaşması yapmışsa, bu anlaşma ekonomik şartlara göre personelin faydasına mıdır? Birçok kurum ve kuruluşun 3 yıllık süreliğine, 3 bin kişi için, 5 bin kişi için 25 bin, 30 bin hatta 41 bin 500 liraya anlaşma yaptığı düşünülürse, EGM'nin 5 yıllığına aylık 300 liraya anlaşma yapmasında ekonomik fayda var mıdır?”

Alım gücü maalesef çok düşük! Anca 3 karpuz alırsınız

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Faruk Sezer’in çağrısına kayıtsız kalmadı. Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “300 liraya anca 3 tane karpuz alırsınız. O da şekerli su… Konunun  özü: çok düşük maalesef. Her meslek grubu değerli, polisler de dahil bir çok meslek grubunda ücretler, daha doğrusu, ALIM GÜCÜ inanılmaz düşük durumda.” 

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