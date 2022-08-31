Hüseyin Çelik'ten Abdullah Gül çıkışı! AK Parti-MHP birlikteliği için 'cinnet hali' dedi

AK Parti'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AK Parti'yi eleştirip Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi. "AK Parti'nin MHP'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum" diyen Hüseyin Çelik, Abdullah Gül'ün isminin sık sık gündeme gelmesinin nedeninin onda bir potansiyel görülmesi olduğunu iddia etti.

Abone ol

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, siyaset sahnesine çıkıp yine AK Parti'yi eleştirdi. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına destek veren Hüsüyen Çelik, AK Parti'ye ise sert eleştiriler yöneltti. "Ben AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz" ifadelerini kullanan Hüseyin Çelik, geçen günlerde de "Bizim kurduğumuz bahçede birileri gecekondu yapmış oradan abuk subuk şeyler söylüyor" diyerek AK Parti'yi eleştirmişti.

Gül'ün adı gündeme geliyorsa demek ki...

Serbestiyet'e konuşan Hüseyin Çelik, Abdullah Gül'ün adaylığı sorulunca, “Herhangi bir insanın cumhurbaşkanı adaylığı gündemi gelmiyor da Abdullah Bey’in ismi gündeme geliyorsa demek ki insanlar onda bir potansiyel görüyor demektir. Bu da sayın Gül adına eski bir şey değil, son derece artı bir şeydir. İnsanların bunu görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti programının çok iyi hazırlanmış bir program olduğunu belirterek "Ben iddia ediyorum: Bugün AK Parti programı, dünyadaki en demokratik parti programlarından biridir. Bu program harfiyen uygulanırsa hiçbir derdimiz olmaz" dedi. Çelik, şöyle devam etti:

Kürtçülük de Türkçülük de AK Parti'ye aykırı

"AK Parti Edirne'den Kars'a kadar bütün bölgelerden, her etnik unsurdan oy alan bir partiyken, AK Parti etnisite üzerinden oy alan bir partiye kendisini mahkum etmemeliydi. Ben bunu defalarca söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim."

MHP ile ittifak AK Parti'ye kaybettirdi

"Ülkemizin güvenliği elbette önemlidir. Ama biz özgürlük ve güvenlik dengesini tüm demokratik ülkelerdeki gibi kurmak zorundayız. MHP ile olan ittifaktan dolayı ciddi bir oy kaybı olduğunu sağır sultan bile biliyor. AK Parti'nin MHP'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum."

Kürtçülük de Türkçülük de AK Parti'ye aykırı

"Daha önce MKYK'da ve bulunduğum tüm kurullarda 'AK Parti Türkçü siyasetle ortak olursa Kürtleri, Kürtçü siyasetle ortak olursa Türkleri kaybeder' dedim. Ben mesela AK Parti'nin HDP ile de böyle bir adı konmamış koalisyona girmesini cinnet olarak değerlendiririm. Kürtçülük de Türkçülük de AK Parti'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. Fakat bugünkü manzara çok farklı."

AK Parti devlet partisi olursa başına gelecek belli "AK Parti milletin partisi olarak kuruldu ve milletin partisi olarak kaldığı sürece ya iktidarını devam ettirecek ya da iktidarın şaşmaz alternatifi olacaktır. Ama AK Parti devlet görüntüsü verirse, devlet partisi görüntüsü verenlerin başına gelen AK Parti’nin de başına gelir."

Kahraman savcı aramak beyhude...

"Eğer bir ülkede adaletin gücü yoksa, orada gücün adaleti devrededir. Gücün adaleti de adaletsizliktir. Bu ülkede şu anda adaletin gücünden söz etmek mümkün değil. Biz hepimiz bağırıp çağırıyoruz ‘Savcılar nerede?’ diye. Bugünkü adli sistem içerisinde kahraman aramak beyhude bir çabadır."



Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Ben AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz" dedi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye açıklamalarda bulunan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP programının çok iyi hazırlanmış bir program olduğunu belirterek "Ben iddia ediyorum: Bugün AKP programı, dünyadaki en demokratik parti programlarından biridir. Bu program harfiyen uygulanırsa hiçbir derdimiz olmaz" dedi. Çelik, şöyle devam etti:



Ads by Kiosked

"Kürtçülük de Türkçülük de AKP'nin kuruluş felsefesine aykırıdır"

"AKP Edirne'den Kars'a kadar bütün bölgelerden, her etnik unsurdan oy alan bir partiyken, AKP etnisite üzerinden oy alan bir partiye kendisini mahkum etmemeliydi. Ben bunu defalarca söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim.

Ülkemizin güvenliği elbette önemlidir. Ama biz özgürlük ve güvenlik dengesini tüm demokratik ülkelerdeki gibi kurmak zorundayız. MHP ile olan ittifaktan dolayı ciddi bir oy kaybı olduğunu sağır sultan bile biliyor.

Daha önce MKYK'da ve bulunduğum tüm kurullarda AKP Türkçü siyasetle ortak olursa Kürtleri, Kürtçü siyasetle ortak olursa Türkleri kaybeder dedim. Ben mesela AKP'nin HDP ile de böyle bir adı konmamış koalisyona girmesini cinnet olarak değerlendiririm. Kürtçülük de Türkçülük de AKP'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. Fakat bugünkü manzara çok farklı."