AK Parti’den Ahmet Şık’a 100 bin liralık tazminat davası! 'Suç örgütü olarak kapatılacak' demişti

"Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." sözleri nedeniyle AK Parti'nin avukatları TİP Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, asliye hukuk mahkemesine başvurarak "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede, Şık’ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, “AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı”, “AK Parti’nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu” iddia edildi.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık’ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

Ahmet Şık ne demişti?

Ahmet Şık katıldığı bir programda hükümet değişikliğinde AK Parti üyelerinin yargılanması gerektiğini savunarak, "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.