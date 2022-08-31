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Ünlü popçu sahneden düştü, olanlar oldu! Hastaneye kaldırılan Emre Kaya'dan hayranlarını üzen haber

Ünlü popçu sahneden düştü, olanlar oldu! Hastaneye kaldırılan Emre Kaya'dan hayranlarını üzen haber

Ünlü şarkıcı Emre Kaya Kocaeli'de verdiği konser sırasında sahneden düştü. Kaya hastaneye kaldırıldı sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı.

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Geçtiğimiz gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için yurt genelinde düzenlenen konserlerden biride Kocaeli'de düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserde sahneye bu dönemin en sık konser veren ünlü şarkıcısı Emre Kaya çıktı.

Sahnedeki enerjisine nazar oldu

Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanan Zafer Bayramında Konser sırasında bitmeyen enerjisi, eğlenceli halleri ve hayranlarıyla olan muhabbetiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Deniz kenarında hazırlanan etkinlik alanında sahne alan şarkıcı büyük bir heyecan ve alkışlarla hayranlarıyla buluşmuştu. Dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı dinleyicilerinde coşkulu halleriyle daha çok coştu.

Hastaneye kaldırıldı

Konser bitiminde yorulan şarkıcı heyecanla koşar adımlarla sahneden inerken sahneden düştü. Anında konser alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Kaya'nın menajeri Gizem Demir ünlü şarkıcının sağ bacağı ve sağ omzuna müdahale edildiğini, durumun aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Sağlık durumu hakkında menajeri konuştu

Hayranlarını korkutan haberden sonra şarkıcının birçok seveni geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gizem Demir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" diyerek şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğunu sevenleriyle paylaştı ve teşekkür etti.

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