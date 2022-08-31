Akılalmaz neden! Konya'da komşuların kavgasında karı-koca öldü 3 kişi yaralandı

KONYA'da, daha önce aynı meseleden tartışan komşu ailelerin son kavgasında silahlar devreye girdi. Komşuları tarafından vurulan karı-koca hayatlarını kaybetti. Olayda 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır, saldırgan yakalandı

Avukat Abdurrahman Karabulut, Konya'daki komşu kavgasına ilişkin paylaşım yaptı. "Olay yerindeyiz" ifadesini kullanan Karabulut, "Olay saman yüzünden çıkan komşu saldırısıdır. İki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralı. Saldırgan polisin müdahalesi ile yaralı olarak yakalandı. Yaralılardan biri ağır, Hayati tehlikesi devam ediyor. Saldırgan Elazığlı Kürt, saldırıya uğrayan aile de Kürt." ifadelerini kullandı.