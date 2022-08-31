Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...
ADANA'da evi terk eden hamile eşiyle telefonda görüşen dini nikahlı koca çılgına döndü. Sinirine hakim olamayan kişi, oturduğu evini ateşe verdi. Alevlerin arasından ekipler tarafından kurtarılan koca, eşine seslendi.
20 yaşındaki Ömer Sarı, geçen Şubat ayında 18 yaşındaki Dilan U. ile dini nikahla evlendi. 3 ay önce ise Dilan U., hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşandı.
Bu tartışmaların en sonuncusunda ise geçen hafta Dilan U., evi terk ederek ailesinin yanına gitti.
"Çocuğu aldıracağım" telefonu çıldırttı
İddiaya göre, Pazartesi günü ise Dilan U., telefonla görüştüğü eşine ‘Ben çocuğu aldıracağım’ dedi. Bunun üzerine ise Ömer Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım” diyerek karşılık verdi.
Bir anlık sinirle evini ateşe verdi
Genç kız eve dönmeyi kabul etmeyince Sarı, Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’ndeki evini ateşe verip içeride oturmaya başladı.