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Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

ADANA'da evi terk eden hamile eşiyle telefonda görüşen dini nikahlı koca çılgına döndü. Sinirine hakim olamayan kişi, oturduğu evini ateşe verdi. Alevlerin arasından ekipler tarafından kurtarılan koca, eşine seslendi.

Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

20 yaşındaki Ömer Sarı, geçen Şubat ayında 18 yaşındaki Dilan U. ile dini nikahla evlendi. 3 ay önce ise Dilan U., hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşandı. 

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Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

Bu tartışmaların en sonuncusunda ise geçen hafta Dilan U., evi terk ederek ailesinin yanına gitti.

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Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

"Çocuğu aldıracağım" telefonu çıldırttı

İddiaya göre, Pazartesi günü ise Dilan U., telefonla görüştüğü eşine ‘Ben çocuğu aldıracağım’ dedi. Bunun üzerine ise Ömer Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım” diyerek karşılık verdi. 

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Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

Bir anlık sinirle evini ateşe verdi

Genç kız eve dönmeyi kabul etmeyince Sarı, Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’ndeki evini ateşe verip içeride oturmaya başladı.

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