Hamile eşini telefonda duyunca çılgına döndü! Adana'da yaşandı: Kendisi bilir...

"Çocuğu aldıracağım" telefonu çıldırttı

İddiaya göre, Pazartesi günü ise Dilan U., telefonla görüştüğü eşine ‘Ben çocuğu aldıracağım’ dedi. Bunun üzerine ise Ömer Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım” diyerek karşılık verdi.