Esra Oflaz Güvenkaya kimdir eski eşi ünlü bir işadamı ağabeyi öz kızına tecavüz etmişti

İŞ kadını Esra Oflaz Güvenkaya cemiyet hayatının tanınmış bir ismi. Esra Oflaz eşi Ziya Güvenkaya ile 2021 yılında boşandı. Eşi de tanınmış bir işadamı ve bu evlilikten bir çocukları var. Türkiye kamuoyu Oflaz ailesini ağabey Fatih Oflaz'ın öz kızına tecavüz ettiğinin ortaya çıkması ile tanımıştı.

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Esra Oflaz Güvenkaya Türkiye'nin zengin ailelerinden birini mensup. Bugünlerde onu yeniden gündeme getiren ise ölüm deneyimini anlatması oldu. Esra Oflaz ismi kamuoyu gündemine en son ağabeyinin sapkınlığı ile gelmişti. Ağabeyi Fatih Oflaz'ın kendi öz kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Oflaz ailesi Türkiye sosyetesi ve cemiyetinin tanınmış isimlerinden. Esra Oflaz'ın biri başka anneden 4 kardeşi var. Annesi Hollywood starı olacak kadar güzel bir kadınmış. Ama zengin ve bu ünlü aile her akşam akıl almadık bir şiddeti yaşarmış. Böyle bir ailede büyüyen Esra Oflaz 18 yaşında ölümü yaşamış.

Esra Oflaz ne iş yapıyor kimdir?

Esra Oflaz Türkiye'deki bir çok yabancı kanalın temsilcisi. MCD adlı şirketin sahibi olan Esra Oflaz'ın temsilciliğini yaptığı kanallar arasında MTV, National Geographic , Eurosport , RTL ve Lifetime gibi pek çok uluslararası TV yayını bulunuyor. New York Üniversitesi'nde Uluslararası İş ve Finans Eğitimi alan Esra Oflaz, zengin ve ünlü bir aileye mensup. Söz konusu TV imparatorluğunu ise öz kızını taciz ettiği ortaya çıkan ağabeyi Fatih Oflaz ile birlikte kurdu. 2018 yılında ortaya saçılan sapkınlık sonrası Esra Oflaz, beyin kanaması geçirdi ve bir kez daha ölümün eşiğine geldi. Babası şiddet eğilimli, ağabeyi öz kızına tecavüzden hapis cezası alan Esra Oflaz tam 5 kez ölüm deneyimi yaşamış.

Esra Oflaz eşi kimdir?

Esra Oflaz iş insanı Ziya Güvenkaya ile evliydi ve bu evlilikten Almira isminde bir kızı vardı. Aile travmaları bitmeyen Esra Oflaz'ın evliliğinin üzerine 2019 yılında kara bulutlar çöktü. Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya'nın 25 Mart 2005'te başlayan 16 yıllık evlilikleri 2021 yılında son buldu.

Esra Oflaz kızı Almira'nın velayetini aldı.

Esra Oflaz'ın ağabeyi Fatih Oflaz kimdir ne yaptı?

Esra Oflaz Güvenkaya'nın ağabeyi Fatih Oflaz'ın 2018 yılında öz kızına yıllarca tecavüz ettiği mahkemede delilleri ile birlikte ortaya saçıldı. 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Oflaz, yurtdışına kaçtı. Esra Oflaz 2018 yılında ortaya çıkan bu sapkınlıktan hiç haberi olmadığını yeğeninin ağabeyinin cinsel tacizlerine maruz kaldığını bilmediğini söyledi. İşte beyin kanamasını da bu olayı öğrendiğinde yaşadı. Sonrasında yaptığı açıklamada "Olayı duyunca üzüntümden beyin kanaması geçirdim. Davadan karar çıkana kadar haberim yoktu. Denildiği gibi bu taciz olayı gerçekse, ağabeyimin en ağır cezayı çekmesi gerekir. Kalbim ne kadar dağlansa da bu suç kabul edilemez. Ve şayet bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağımı tüm kamuoyuna bildiririm." dedi.

Esra Oflaz'ın ölüm deneyimi

Esra Oflaz kamuoyu gündemine son dönemde 18 yaşında başından geçen ölüm deneyimi ile geldi. Esra Oflaz ölüm anında yaşadıklarını verdiği bir röportajda anlattı. Aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.