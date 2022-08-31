Ölünce ne oluyor iş kadını Esra Oflaz ölüm deneyimini anlattı : "Allah'ın tekliğini gördüm bir ses..."

İş kadını Esra Oflaz Türkiye'deki bir çok yabancı kanalın temsilcisi. MCD adlı şirketin sahibi olan Esra Oflaz'ın temsilciliğini yaptığı kanallar arasında MTV, National Geographic , Eurosport , RTL ve Lifetime gibi pek çok uluslararası TV yayını bulunuyor. New York Üniversitesi'nde Uluslararası İş ve Finans Eğitimi alan Esra Oflaz, zengin ve ünlü bir aileye mensup. Söz konusu TV imparatorluğunu ise öz kızını taciz ettiği ortaya çıkan ağabeyi Fatih Oflaz ile birlikte kurdu. 2018 yılında ortaya saçılan sapkınlık sonrası Esra Oflaz, beyin kanaması geçirdi ve ölümün eşiğine geldi. Babası şiddet eğilimli, ağabeyi öz kızına tecavüzden hapis cezası alan Esra Oflaz tam 5 kez ölüm deneyimi yaşamış. Bunlardan en çarpıcı olanı ise 18 yaşında geçirdiği kaza olmuş.