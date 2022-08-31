Ölünce ne oluyor iş kadını Esra Oflaz ölüm deneyimini anlattı : "Allah'ın tekliğini gördüm bir ses..."
TÜRKİYE'nin tanınmış iş kadınlarından Esra Oflaz Güvenkaya ölüm deneyimini anlattı. Herkes için ölüm ve sonrası bir muammadır: ölüm anında neler oluyor, Azrail görünüyor mu neler yaşanıyor? Esra Oflaz'ın ölüm deneyiminde 'Azrail' yok. 2 dakikalığına öldüğünü iddia eden Esra Oflaz o anların her saniyesini detayları ile hatırlıyor. Esra Oflaz Güvenkaya bir ses duyuyor ve ölüm deneyimi başlıyor.. Peki o ses ne dedi Türkçe miydi? Esra Oflaz bu deneyim sonrası "namaza niyaza başlamıyor" ama....
Esra Oflaz Güvenkaya Türkiye'nin zengin ailelerinden birini mensup. Bugünlerde onu yeniden gündeme getiren ise ölüm deneyimini anlatması oldu. Esra Oflaz "ölüm anında bir ses duymuştu, bunu anlatınca herkes "O ses Türkçe miydi" diye soru yağdırdı. Esra Oflaz ölüm deneyimi sırasında "İlah'ın tekliğini" gördüğünü, o istemezse yaprak kımıldamayacağını farkettiğini söylüyor. Peki Esra Oflaz ölüm deneyimi sırasında ne gördü, ne duydu, neler yaşadı. İşte ünlü iş kadını Esra Oflaz Güvenkaya'nın ölüm deneyimi:
İş kadını Esra Oflaz Türkiye'deki bir çok yabancı kanalın temsilcisi. MCD adlı şirketin sahibi olan Esra Oflaz'ın temsilciliğini yaptığı kanallar arasında MTV, National Geographic , Eurosport , RTL ve Lifetime gibi pek çok uluslararası TV yayını bulunuyor. New York Üniversitesi'nde Uluslararası İş ve Finans Eğitimi alan Esra Oflaz, zengin ve ünlü bir aileye mensup. Söz konusu TV imparatorluğunu ise öz kızını taciz ettiği ortaya çıkan ağabeyi Fatih Oflaz ile birlikte kurdu. 2018 yılında ortaya saçılan sapkınlık sonrası Esra Oflaz, beyin kanaması geçirdi ve ölümün eşiğine geldi. Babası şiddet eğilimli, ağabeyi öz kızına tecavüzden hapis cezası alan Esra Oflaz tam 5 kez ölüm deneyimi yaşamış. Bunlardan en çarpıcı olanı ise 18 yaşında geçirdiği kaza olmuş.
Ölünce ne oluyor?
Esra Oflaz'ın hayatını değiştiren ve her saniyesini hala hatırladığı ölüm deneyimi İstanbul Bağdat caddesinde yaşanıyor... Esra Oflaz o zaman 18 yaşındaymış. Kazada bedeni paramparça olan Esra Oflaz, ölümünü ve ölüm sonrası gördüklerini şöyle anlatıyor:
-18 yaşındayım... Annem, babamı terk etmişti. Anneannemin vefatıyla anneme mirası kalmıştı ve annem özgürlüğüne kavuşabilmişti. Beni de babamla bırakmıştı giderken. Tam o dönemin sonrasında yaşadım kazayı. Arkadaşımla beraber saç kestirmeye gidiyorduk, ağzımızda da bir patates cipsi, o ekşi tadı bugün gibi hatırlıyorum. Bugün bile patates cipsi hâlâ yiyemem.
Tamirci çırağı çarptı öldüm
Esra Oflaz'a çarpan ehliyeti olmayan bir tamirci çırağıymış. Tamirhanedeki lüks bir aracı alıp caddeye tur atmaya çıktığında kaza gerçekleşiyor. Esra Oflaz kaza anını şöyle aktarıyor:
-Bağdat Caddesi o zamanlar çift yön ve çok tehlikeliydi. Biz kaldırımdaydık. Bir tamirhane çırağı, 17 yaşında reşit de değil müşterilerden birinin spor arabasını alıyor ve Bağdat Caddesi’nde hız yapıyor. Biz kaldırımda duruyoruz. 100 kilometre hızla kaldırıma giriyor ve bana çarpmasıyla beni havaya fırlatıyor...