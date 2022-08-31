Çiçeği burnunda evli Ebru Şahin'den baş döndüren pozlar! Cedi Osman fena kızacak

Basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren sevilen oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini adeta büyüledi.

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ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi ile tanınmaya başlayan, en son olarak da Destan dizisinde Akkız ismini karakteri canlandıran tecrübeli oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile hayatlarını birleştirmişti. Yapılan dizi çekimlerinin ardından Maldivler'e tatile giden Ebru Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettiriyor. Ebru Şahin'in özellikle tatil pozları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Ebru Şahin'in bikinili tatil paylaşımı sosyal medyayı salladı!

tecrübeli oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünya evine girmişti.

Düğünün ardından Maldivler'e tatile giden ve bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu Şahin, sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.

Ebru Şahin, bu kez de bikinisiyle tatilde çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şahin'in paylaştığı fotoğraftan zayıflığı ve fit fiziği dikkat çekti.

"Fizik deyince sen"

sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alan oyuncu Ebru Şahin'in paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken, bazı takipçiler Şahin'e "Bu ne güzellik", "Fizik deyince sen" gibi yorumlar yazdı.

Ebru Şahin kimdir?

18 Mayıs 1994 doğum tarihli Ebru Şahin, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Sonrasında Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olmasının ardından Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans sergiledi.

Cedi ile Makedonya'da evlendiler

Ebru Şahin, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu. NBA ve basketbol milli takımı oyuncusu Cedi Osman ile geçtiğimiz haftalarda Makedonya'da dünya evine girmişti.

İkili daha sonrasında ilişkilerinin başladığı İzmir'in Çeşme ilçesinde bir nikah töreni düzenledi.

Aile ve dostları yalnız bırakmadı

İzmir'de yapılan bu nikah törenine Cedi Osman ve Ebru Şahin'in aile üyeleri ve yakın dostları da katılmayı ihmal etmedi.