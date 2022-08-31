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Kılıçdaroğlu'dan tartışma yaratacak sözler: YSK'da yok bizde var hepsini biliyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kılıçdaroğlu'dan tartışma yaratacak sözler: YSK'da yok bizde var hepsini biliyoruz

AMASYA'da gençlerle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlık verilen Suriyelilerin seçimlerde oy kullanacağını söyledi ve "Türkiye'deki bütün seçmenlerin, 1998 yılından son seçime kadar hepsinin verileri bizde var. Ben bir ara söylemiştim 'Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler bizde var' diye. Gerçekten onlarda yok ama bizde var." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya'da kafede bir araya geldiği gençlerin sorularını ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, sorular üzerine "Yasalara kim uyuyorsa başımızın üstünde yeri var ama bir yargıç ya da savcı yasalara uymuyor da bir merkezden aldığı talimatı yerine getiriyorsa, o hakimlik ve savcılık yapamaz, meslekten alınması lazım." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sorular üzerine, Suriyeli sığınmacıları 2 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Bir an önce Suriye'nin meşru hükümetiyle bizim oturup konuşmamız, karşılıklı büyükelçilikleri açmamız lazım. Çünkü meşru hükümetle görüşemezseniz, buradan giden insanların can ve mal güvenliğini sağlayamazsınız. Bu görüşmeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.

Vatandaşlık verilen Suriyelilerin seçimlerde oy kullanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kaç kişiye vatandaşlık verildiğini biliyoruz. Diyeceksiniz nereden takip ediyorsunuz? Vatandaşlık verilenler oy kullanıyorlar.

Türkiye'deki bütün seçmenlerin, 1998 yılından son seçime kadar hepsinin verileri bizde var. Ben bir ara söylemiştim 'Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan veriler bizde var' diye. Gerçekten onlarda yok ama bizde var.

Biz, kim nerede oturuyor, sizlerin de adresleri dahil hepsini biliyoruz. 'Veri madenciliği' diye bir kavram var, gelen bütün verileri biz işleriz. Verilerde hata varsa YSK'ya söyleriz."

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