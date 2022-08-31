Karadeniz müziğininin sevilen ismi Selçuk Balcı sevgilisiyle mutluluğa 'evet' dedi! Nikah şahitleri bakın kim oldu...

Ünlü şarkıcı Selçuk Balcı çok sayıda konuğun katıldığı nikah töreniyle sevgilisi Ahsen Kartoğlu ile dünyaevine girdi.

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Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden olan 34 yaşındaki ünlü şarkıcı Selçuk Balcı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ahsen Kartoğlu ile geçtiğimiz nisan ayında aile arasında yapılan bir kutlamayla nişanlanmışlardı.

Eşi güzelliğiyle büyüledi

Ünlü şarkıcı güzelliğiyle herkesi büyüleyen nişanlısı Kartoğlu ile 24 Ağustos Çarşamba akşamı ailelerin ve birçok ünlü ismin katıldığı törenle nikah masasına oturdu.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen görkemli düğünde siyaset dünyasında da birçok isim vardı. Düğün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kütahya Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt gibi isimlerin bulunduğu konuklarla gerçekleşti.

Nikah şahitleri bakın kim oldu

Selçuk Balcı ve Ahsen Kartoğlu'nun mutluluğa evet dediği o dakikalarda nikah şahitliklerini Mansur Yavaş ve Halil İbrahim Yılmaz yaparken çiftin nikahlarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

Düğün sonrası çift yoğun konser maratonu nedeniyle balayına gitmedi. Selçuk Balcı 27 Ağustos Cumartesi günü Samsun’da, 28 Ağustos Pazar günü Trabzon’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da İstanbul’da konser verdi. Ünlü şarkıcı konserlerinden sonra kısa bir tatil yapacağını eşiyle balayına gideceğini sevenlerine duyurdu.

Selçuk balcı kimdir?

4 temmuz 1988 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ortaokul yıllarında ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşen Selçuk Balcı küçük yaşlarında saz eğitimi almıştır. Daha sonra kemençeye merak salan ünlü isim karadeniz müziğinin birçok ünlü ismine kemençe çalarak eşli etti.

2011 yılında Kalan Müzik adı altında Patika isimli ilk albümünü çıkartan Balcı kısa süre içerisinde tüm Türkiye'ye adını duyurdu.