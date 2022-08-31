Çıbanı anında kurutuyor! Keten tohumunun faydaları bir ölüme çaresi yok dedirtecek

Keten tohumu, insan sağlığına en yararlı besinler arasında üst sıralarda yer alıyor. Kanserden şekere, cilt hastalıklarından kolesterole birçok konuda şifa deposu olan keten tohumunun faydaları saymakla bitmez. Sizler için keten tohumunun en önemli yararlarını derledik. Bakın bu mucizevi besin nelere iyi geliyor...

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Keten tohumu sağlıklı yağ, lif ve antioksidan deposu olan önemli bir besindir. Eski Mısır ve Çin’de yetiştirilen keten tohumu, Asya’da çok uzun yıllardır Ayurveda tıbbının önemli bir elemanıdır. Keten tohumunun kullanım alanı çok geniştir. Yağı, unu, tozu, kapsülleri kullanılabilir. Geçmişten beri amaç; kabızlık, diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, kanser veya başka hastalıklarda faydalı olmasıdır. İşte keten tohumunun saymakla bitmeyen faydaları...

Omega 3 zenginidir

Keten tohumu içeriğinde, bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Dolaşım için faydalı olan bu asidin anti-inflamatuar etkisi bulunur. Yağ asitleri kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile mücadele etmede ve tip 2 diyabete karşı korumada etki gösterir.

Antioksidan deposudur

Polifenol adlı antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan keten tohumu, bu sayede oksidatif strese, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Oksidatif strese maruz kalmamak; erken yaşlanma, Alzheimer ve Parkinson nörodejeneratif hastalıklar riskini azaltır.

Kolesterolü düşürür

Keten tohumunda bulunan yağlar kalp sağlığınının korunmasına yardımcı olur. Bu yağlar, kötü kolesterol (LDL) ve kan basıncını düşürme konusunda, damar sertleşmesi ve felci önlemek konusunda oldukça etkili olabilir.

Sindirim sistemini destekler

Keten tohumu, hem çözen hem de çözünmeyen lifler barındırır. Çözünebilen lifler, dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olur. Böylece bağırsaklarda kolay emilimin sağlanmasına yardımcı olur. Çözünmeyen lifler ise atıkların bağırsaklarda kolay hareket etmesini sağlayarak düzenli sindirim için uyarıcı bir etki yapar.

Kansere karşı korur

Keten tohumu, içerdiği lignan sayesinde özellikle meme, kolon ve prostat kanserlerinin tümörlerinin gelişimini önlemeye yardımcı olur. Bu bileşiklerin yeni kan damarları oluşturmasına ve büyümesini durdurabilmeye yetecek kadar gücü vardır.

Kan şekerini dengeler

Keten tohumunun kan şekerini düşürmede de etkili olabileceğine dair araştırmalar mevcut. İnsülini iyileştiren bu besinin diyabeti önlemede olumlu etki sağladığı öne sürülüyor.

Cildi iyileştirir

Keten tohumunun cilde sağladığı yararlar, keten tohumu yağı ile gözle görülür olarak fark edilir. Keten tohumu yağı kullanan kadınların cilt hassasiyetlerinde önemli bir düşüş yaşanırken, cilt pürüzleri ve pullanma şikayetlerinde azalma olduğu görülmüştür. Pürüzsüz ve nem dengesi sağlanmış bir cilt, keten tohumunun cilde yararlarındandır. Keten tohumu saça faydaları ile de bilinir. İçeriğindeki omega 3, saç köklerini beslerken kepek oluşumuna engel olur ve daha parlak bir görünüm sağlar.

Tok tutar

Adeta bir protein deposu olan keten tohumundaki çözünebilir lifler, su ile birleştiğinde jelimsi bir kıvam alır. Bu da midenin boşaltılmasını geciktirir. Bu durum açlığın ertelenerek, tokluk hissinin uzun süre sürmesini sağlar.