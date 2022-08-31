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CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK'lı Hakan Arslan için 'ah' çekti Mehmet Ali Çelebi tepki gösterdi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK'lı Hakan Arslan için 'ah' çekti Mehmet Ali Çelebi tepki gösterdi

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kemikleri babasına teslim edilen kişinin terörist olduğunu ve çatışmalarda öldürüldüğünü belirterek, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'ah' çeken paylaşımına tepki gösterdi.

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Diyarbakır Sur’da sokağa çıkma yasakları dönemindeki çatışmalarda ölen  Hakan Arslan’ın kemiklerinin yedi yıl sonra bir torba içerisinde babasına teslim edilmesi yankı uyandırdı.

HDP'ye yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan olaya ilişkin tartışılacak bir paylaşım geldi.

Tanrıkulu, babanın oğlunun kemiklerini torbada taşıdığı fotoğrafı sosyal medyada yayımlayan Tanrıkulu, "aah ahh…" ifadelerine yer verdi.  

"Şehitlerimizin AHI üzerinde Sezgin Tanrıkulu!"

Tanrıkulu'nun bu paylaşımı bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin tepkisini çekti.

Twitter hesabından Tanrıkulu'nun paylaşımını alıntılayan Çelebi, "30 Ağustos Zafer Bayramında 800 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarında askerimize kurşun sıkarken öldürülen teröriste AH çekmek de nesi… Şehitlerimizin AHI üzerinde Sezgin Tanrıkulu! " diye yazdı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Adliyesi'nden elinde kutuyla çıkan bir kişinin görüntüsü gündeme oturdu. Görüntüdeki kişi Erzurum’un Karayazı ilçesinden gelen Ali Rıza Arslan’dı ve 7 yıl önceki Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çatışmalarda ölen 28 yaşındaki oğlu Hakan Arslan’ın kemiklerinin olduğu kutuyu taşıyordu. 

Baba Ali Rıza Arslan, lise eğitimini yarım bırakan oğlu Hakan’ın 2015 yılında çalışmak için İstanbul’a gittiğini, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır mitinginde yaşanan patlamadan sonra, ondan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

'İnsan kemikleri bulunduğu haberi üzerine harekete geçtik'

2015 yılının Aralık ayında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda oğlu Hakan’ın da yer aldığı bilgisini, gelen ölüm haberiyle öğrendiklerini söyledi. Ali Rıza Arslan, o tarihten beri oğlunun cenazesini almak için çok mücadele ettiklerini aktardı.

"İMC TV daha kapatılmamıştı, bir haber bülteninde oğlumun yaralandıktan bir hafta sonra öldüğü haberini yayınlandı. 29 Ocak 2016 tarihiydi, bunun üzerine Diyarbakır’a gittim, öldüğü bilgisi kesindi ama Sur’da çocuklarını kaybeden birçok aile gibi ben de cenazeyi teslim alamadım.
"Biz de DNA için kan verdik ama herhangi bir sonuç alamadık. Geçen kış Sur’da bir mahallede devam eden restorasyonlarda insan kemiklerinin çıktığı haberini duyunca harekete geçtik. Çünkü tarif edilen yer, oğlumun gömüldüğü söylenen bölgeydi. Savcılığa yeni bir başvuru yaptık ve DNA sonucunda kemiklerin oğlumuza ait olduğu tespit edildi."

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