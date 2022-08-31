Tolga Akış küfür ederek paylaştı! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde çekilen o kare gündem oldu

Geçtiğimiz hafta sonu dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününe katılan Zeynep Bastık'ın eski eşi ve Çağla Şikel ile aşk yaşadıkları iddia edilen Tolga Akış'ın paylaşımı tepkilere neden oldu.

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve güzel oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz pazar günü görkemli bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Düğüne ünlü isimler akın ederken ünlü reklamcı Tolga Akış da çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Akış'ın düğünde çekilen bir kareyi paylaşıp, yazdığı küfürlü not dikkatlerden kaçmadı ve tepkilere neden oldu.

" Tekrar bir bakıyorum, g....... yesinler beyler"

Geçtiğimiz hafta sonu 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli düğünü konuşulmaya devam ediyor. Herşeyiyle magazin gündemine konu olan muhteşem düğünün yankıları devam ederken Zeynep Batık'ın eski eşi Tolga Akış'ın sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü reklamcı düğünde Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Edis, Ali Biçim, Mesutcan Tomay ve Emircan İğrek'in yer aldığını toplu pozu paylaştı. Paylaşımının üzerine "Geniş kadroyu da şöyle bir koyayım. Tekrar bir bakıyorum, g....... yesinler beyler" notunu düştü.

Çağla Şikel ile aşk mı yaşıyor?

Zeynep Bastık'tan ayrıldıktan sonra adı Çağla Şikel ile anılan Tolga Akış geçtiğimiz haftalarda aşk yaşıyorlar iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu. Ünlü reklamcı çıkan aşk iddiaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yalanlamıştı. Akış paylaşımında, "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Ben o sıra hangover olmuşum, odada yatıyorum... Orası da Edis'in kulisi değil. Alaçatı'da Gizem ve Tayfun'a ait tatlı bir mekan..." ifadelerini kullanmıştı.

Çağla Şikel ise dalga geçti

Edis'in kulisinde, Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile dans ettiği ileri sürülen Çağla Şikel ise aşk iddialarını Tİ'ye aldı ve dalga geçti. Şikel, arkadaş grubuyla birlikte verdiği bu pozu, "Edis'in kulisi!" notuyla paylaşarak, çıkan dedikoduları ti'ye aldı.

Tolga Akış kimdir?

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış 1984'te Bursa'da dünyaya geldi. Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti. Üniversite için geldiği İstanbul'da çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yapan 37 yaşındaki Akış, şuan 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Şarkıcı Zeynep Bastık ile nikah masasına oturarak evlenen çift ayrılma kararı ile gündeme gelmiş ve birliktelik son ermişti.