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Bu tatlı sizi çocukluğunuza götürecek! Lokma tadında çıtır yumurta tatlısı oldukça pratik

Bu tatlı sizi çocukluğunuza götürecek! Lokma tadında çıtır yumurta tatlısı oldukça pratik

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı taifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Pratik olması ve enfes lezzetiyle sizi adeta çocukluğunuza götürecek çıtır yumurta tatlısı, çayla muhteşem bir uyum sağlayacak. Az malzemeli oluşuyla da herkesin evde rahatlıkla yapabileceği bu tarif, vazgeçilmeziniz olacak.

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Sizi buradan alıp çocukluğunuza götürecek olan, lokma tatlısından farksız çıtır yumurta tatlısını istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Kolay ve pratik yapılışı sayesinde fazla vaktinizi almayacak ve az malzemeli oluşuyla da her evde yapılabilecek olan bu tatlıyla çay yanında mükemmel uyumu yakalayacaksınız. O kadar seveceksiniz ki, yapıp da tadını aldıktan sonra sürekli olarak yapıp yemek isteyeceksiniz. Tadına bakanlar parmaklarını da yiyecek ve her gelen sizden bu tatlıyı yapmanızı isteyecek. Favori tatlınız olacak olan çıtır yumurta tatlısının tarifini, tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin.

Çıtır yumurta tatlısı için malzemeler:

- 2 adet yumurta

- 8 yemek kaşığı yoğurt

- 1,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

- 2 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

- 4 damla limon suyu

Çıtır yumurta tatlısı yapılışı:

- Tatlıyı yapmaya başlamadan önce şerbeti hazırlayın. Tatlınızın şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri küçük bir tencerede birleştirin ve şekerin eridiğinden emin olana kadar karıştırın. Karışım kaynayana kadar bekleyin.

- Şerbetiniz 10 dakika yüksek ateşte kaynattıktan sonra 10 dakika kadar da orta ateşte kaynamaya bırakın. Limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kadar kısık ateşte piştikten sonra tencereyi ocaktan alıp oda sıcaklığında, uygun bir yere koyup soğumaya bırakın.

- Daha sonra derin bir kasenin içine yumurtaları kırın ve çok iyi bir şekilde çırpın. 

- Güzelce çırptığınız yumurtaların üzerine yoğurdu ilave edin ve ardından tekrar karıştırın.

- Sonrasında, yumurta ve yoğurt karışımının içerisine un ve kabartma tozunu da ekleyin. Karışım pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

- Geniş bir tavanın içerisine sıvı yağ ekleyin ve yağı ısıtın. Isınmış olan yağa çay kaşığı yardımıyla hamurdan parçalar kopararak dökün.

- Tavada nar gibi kızaran yumurta tatlılarını, bir kevgir yardımıyla yağını süzdürdükten sonra havlu kağıdın üzerine alın.

- İlk başta hazırlayıp oda sıcaklığında soğumaya bıraktığınız şerbete, yağda kızarttığınız hamurları ekleyip hemen şerbetten kevgir ile çıkarın.

- Şerbetten çıkardığınız çıtır yumurta tatlılarınızı ılık olarak ve istediğiniz gibi sunum hazırlayarak servis edebilirsiniz.

Sevdiklerinizi ve sizi geçmişe götürecek olan bu tatlıyı yerken, parmaklarınızı da yemeyin. Afiyet olsun...

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