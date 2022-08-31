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Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Görmezden gelecekler ama...

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Görmezden gelecekler ama...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir konuyu gözden kaçırmadan boşluk bırakmadan adım atmaya devam ediyoruz. Bunu görmezden gelecekler olacaktır bunu görüyoruz ama işimize bakıyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hiçbir konuyu gözden kaçırmadan boşluk bırakmadan adım atmaya devam ediyoruz. Bunu görmezden gelecekler olacaktır bunu görüyoruz ama işimize bakıyoruz." diyen Bakan Soylu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Vatandaşlarımızın Bu gücü milletin lehine kullandığımızı bildirmek isterim." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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