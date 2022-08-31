Çocuklar için sözleri infial yaratmıştı! İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme

ŞANLIURFA Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, skandal sözlerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Dörtbudak serbest bırakıldı.

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"Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur." diyen ve büyük tepkilere neden olan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak gözaltına alındı. Dörtbudak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Şanlıurfa İl Müftülüğü Yetkilisi İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında soruşturma başlatıldığına dair bilgi verdi.