Müge Anlı doğal güzelliğine neşter vurduracak! Eşinin isteği üzerine ünlü sunucu bakın ne kadarı aldı

Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü sunucu Müge Anlı eşinin isteği üzerine yapacağı şeyle herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın eşinin isteği bakın neymiş...

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İlk evliliğini 1999 yılında Burhan Akdağ ile yapan ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı 9 yıllık eşi kızın babası ile 2008 yılında ayrılmıştı. Anlı uzun yıllar boyunca hayatını sadece mesleğine ve kızına adamıştı.

Evlilik kararını böyle açıklamıştı

Ünlü sunucu geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş şube müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı aldığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında "Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu." diyerek açıklamıştı.

İkili hakkında ilginç iddialar...

Yıllar sonra kalbinin kapılarını yeniden açan ve aşkı bulan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşoğlu ile haziran ayında ailelerinin ve sevenlerinin eşliğinde sade bir törenle nikah masasına oturmuşlardı.

İlişkileriyle ses getiren ünlü çiftin düğün fotoğrafları hiçbir yerde paylaşılmamıştı. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikili hakkında ortaya oldukça ilginç bir iddia atıldı.

Eşi için bakın ne yapacak!

Programda "Aşkım aşkım başlayacağım aşkınıza!" gibi tepkileriyle oldukça konuşulan Müge Anlı geçtiğimiz günlerde eşinin canlı yayına gönderdiği çiçek ve nota verdiği tepkiyle gündem olmuştu.

Eşi için ilk önce soyadını değiştiren ünlü sunucunun şimdi de eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun isteği üzerine bıçak altına yatacağı ve estetik yaptıracağı iddia edidi. Müge Anlı'nın yüzüne hafif birkaç dokunuş ve dudak estetiği yaptıracağı söylentileri çıktı.