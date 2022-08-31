Antalya'da üniversiteli genç kız feci şekilde öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hukuk fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

Kaza, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Camdan fırladı

Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mine Ersoy’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.