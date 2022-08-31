BIST 3.178
DOLAR 18,19
EURO 18,17
ALTIN 1.000,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da üniversiteli genç kız feci şekilde öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da üniversiteli genç kız feci şekilde öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hukuk fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

Kaza, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Camdan fırladı

Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mine Ersoy’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Başkan karakol basıp polis yumrukladı! 'Sen beni nasıl tanımazsın' diyen 'Başkan' tutuklandı
AK Partili Başkan karakol basıp polis yumrukladı! 'Sen beni nasıl tanımazsın' diyen 'Başkan' tutuklandı
Çıbanı anında kurutuyor! Keten tohumunun faydaları bir ölüme çaresi yok dedirtecek
Çıbanı anında kurutuyor! Keten tohumunun faydaları bir ölüme çaresi yok dedirtecek
Müge Anlı doğal güzelliğine neşter vurduracak! Eşinin isteği üzerine ünlü sunucu bakın ne kadarı aldı
Müge Anlı doğal güzelliğine neşter vurduracak! Eşinin isteği üzerine ünlü sunucu bakın ne kadarı aldı
Türkiye 2. çeyrekte güçlü büyüdü ekonomistlerden dikkat çeken açıklamalar
Türkiye 2. çeyrekte güçlü büyüdü ekonomistlerden dikkat çeken açıklamalar
Çocuklar için sözleri infial yaratmıştı! İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme
Çocuklar için sözleri infial yaratmıştı! İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme
Bu tatlı sizi çocukluğunuza götürecek! Lokma tadında çıtır yumurta tatlısı oldukça pratik
Bu tatlı sizi çocukluğunuza götürecek! Lokma tadında çıtır yumurta tatlısı oldukça pratik
Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Görmezden gelecekler ama...
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Görmezden gelecekler ama...
Aydın'da peş peşe depremler! İzmir de çok fena sallandı! Yıkılan yerler var mı?
Aydın'da peş peşe depremler! İzmir de çok fena sallandı! Yıkılan yerler var mı?
Bu burçların çocukları çok güzel oluyor! İşte güzellik geninde olan burçlar
Bu burçların çocukları çok güzel oluyor! İşte güzellik geninde olan burçlar