Müge Anlı saç baş yoldu üniversiteli Ayşe Bağcı ile sapık muavinin edepsiz görüntüleri
Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ayşe Bağcı ve Mücahit Kösterit olayında şok gelişmeler vardı. İlahiyat öğrencisi üniversiteli Ayşe Bağcı'nın kaçtığı muavin 14 yaşındaki çocukları bile taciz eden bir sapık çıktı. İzleyen herkesi ve Müge Anlı'yı delirten ise tüm gerçekleri öğrenmesine rağmen İlahiyatlı Ayşe Bağcı'nın gösterdiği edepsiz tavırdı. Ayşe Bağcı'yı Mücahit'in ailesi zorla göndermeye çalıştı, kamera arkasında Mücahit'i dövenler oldu. İşte Ayşe Bağcı vakasında son olaylar:
Biri gerçek biri cinlerden eşi olduğunu öne süren muavin Mücahit Kösterit'in, İlahiyat Fakültesi öğrencisi üniversiteli Fatma Bağcı'yı kaçırmasıyla ilgili bugün yeni gelişmeler var. Müge Anlı'nın bulup ekrana çıkardığı Ayşe Bağcı, canlı yayında "büyü yapma" anları ile gündeme oturmuştu. Muavin Mücahit Kösterit ile Ayşe Bağcı olayında kameraların arkasında bomba olaylar yaşandı. Mücahit Kösterit'i bir kişi röportaj yapılırken dövdü. Suratına yumruk yiyen Mücahit Kösterit hastanelik olurken, kameralara Ayşe Bağcı ile olan görüntüleri yansıyınca Müge Anlı gördükleri karşısında şaşkına döndü. Mücahit'in ailesi devreye girip Ayşe'yi göndermeye çalışınca ise izleyen herkesin ve Müge Anlı'nın sinirlerini zıplatan şeyler yaşandı. İşte İlahiyat öğrencisi Fatma Bağcı olayındaki son gelişmeler:
İlahiyat öğrencisi kız evli muavine kaçtı!
Konya'da yaşayan 24 yaşındaki Fatma Bağcı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıfında okuyordu. Sınavları için otobüsle Samsun'a giderken muavin Mücahit Kösterit ile tanıştı. Muavin Kösterit genç kızın uyuduğunu görüp koltuğunu yatırınca elleri birbirine değmiş ve yıldırım aşkına tutulmuşlardı. Elbette bunlar Mücahit'in anlattıkları. Fatma Bağcı, Samsun'da üniversite sınavlarına gitmek yerine Trabzon'a geçip Mücahit Kösterit ile birlikte olmaya başladı.
Evli ve engelli bir çocuğu var
Kızlarının bir muavine kaçtığını öğrenen Konya'daki ailesi olayın detaylarını araştırınca dehşet içinde kaldı. Kendini Tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıtan Mücahit Kösterit aslında evliydi ve 3.5 yaşında engelli bir çocuğu vardı. Mücahit Kösterit'in bu ilk vakası da değildi. Eşini sürekli aldatan Mücahit Kösterit otobüste tanıştığı bir çok kadını kandırıp, görüntüleri çekerek tehditle para sızdırmakla suçlanıyordu.
Otobüs şoförü anlattı
Mücahit isimli muavinle ilgili bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeni ifşalar ortaya çıktı. 3.5 yaşında engelli çocuğu olan Mücahit'in yetim olan eşini de şoförlük yaparken kandırmış. Yayına bağlanan ve muavini tanıyan bir otobüs şoförü, Mücahit'in otobüslerde hırsızlık yaptığı, beğendiği kadınları takibe alıp kandırdığını anlattı. Bu davranışları nedeniyle işten kovulan Mücahit Kösterit'in mağdur ettiği bir kadının yayına bağlanıp anlattıkları ise dehşete düşürdü.