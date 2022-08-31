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ABD'li seyahat uzmanından Türk Hava Yolları'na şok sözler: Bu hem kaba hem de mide bulandırıcı...

ABD'li seyahat uzmanından Türk Hava Yolları'na şok sözler: Bu hem kaba hem de mide bulandırıcı...

Türk Hava Yolları'nın "dev" lounge (dinlenme alanı) hakkında ABD'li bir seyahat uzmanı ve yorumcusundan olay sözler geldi. Matthew Klint isimli adam, "THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki alanı evsizler barınağı gibi" yorumunu yaptı. Klint yazdığı makalede "THY yetkililerinin yolcuların kanepeleri yatacak yer yapmamaları konusunda uyarmalarını beklerdim, bu hem kaba, hem de yolcuların kişisel hijyene yaklaşımları konusunda mide bulandırıcı” ifadelerini kullandı.

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ABD’li seyahat yazarı ve gezgin Matthew Klint, Live and Let’s Fly isimli internet sitesinde Türk Hava Yolları’na ait İstanbul Havalimanı’ndaki lounge alanını sert sözlerle eleştirdi.

Uçak yolculuklarını, uçakları ve otelleri değerlendirerek kendisini seyahat uzmanı olarak tanıtan Klint bir arkadaşından gelen fotoğrafları paylaşarak arkadaşının deneyimini yazdı.

Klint, arkadaşına bu dinlenme alanını tavsiye ettiğini söylerken, İstanbul Havalimanı’ndaki THY Lounge alanı hakkında arkadaşının “evsizler barınağı” gibi yorumunu yaptığına da dikkat çekti.

Arkadaşının çektiği fotoğrafları paylaşan Klint, çok sayıda insanın lounge alanında yattığını ve ayakkabılarını çıkararak koltuklara ve masalara dayadığını söyledi.

Bir arkadaşına İstanbul’daki dinlenme alanını övdüğünü söyleyen Klint, “Arkadaşım bana buranın evsizler barınağı gibi olduğunu söyledi.

3 saatlik yolculukta oturacak yer bulamamış ve hayal kırıklığına uğramış” dedi.

Makalede, “Türk Hava Yolları’ndan yetkililerin yolculara ayaklarını mobilyaların üzerine koymamaları ya da masaları ve kanepeleri yatacak yer yapmak için kullanmamaları konusunda uyarmalarını beklerdim.

Bu hem kaba, hem de yolcuların kişisel hijyene yaklaşımları konusunda mide bulandırıcı” denildi.

Makalenin sonunda, Klint’in arkadaşının THY’nin dinlenme alanından ayrılarak terminal içindeki bir kahvecide oturduğu kaydedildi.

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