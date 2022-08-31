BIST 3.178
DOLAR 18,19
EURO 18,17
ALTIN 1.000,93
HABER /  POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine ilişkin bomba çıkış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine ilişkin bomba çıkış

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ders ücreti hariç, yeni işe başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lira alması gerektiğini belirtti.

Abone ol

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin düşük maaş aldıklarını belirten Destici, "Ders ücreti hariç yeni başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lirayla başlaması gerekir. Bu öğretmenlerimizin hakkıdır." diye konuştu.

Irak'taki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade eden Destici, Türkiye'nin, Irak'taki çatışmalar nedeniyle oluşacak olası bir göç dalgasına karşı tedbirini alması gerektiğine işaret etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da üniversiteli genç kız feci şekilde öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da üniversiteli genç kız feci şekilde öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
AK Partili Başkan karakol basıp polis yumrukladı! 'Sen beni nasıl tanımazsın' diyen 'Başkan' tutuklandı
AK Partili Başkan karakol basıp polis yumrukladı! 'Sen beni nasıl tanımazsın' diyen 'Başkan' tutuklandı
Hava fena bozdu tüm plajlarda denize girmek yasaklandı!
Hava fena bozdu tüm plajlarda denize girmek yasaklandı!
Müge Anlı doğal güzelliğine neşter vurduracak! Eşinin isteği üzerine ünlü sunucu bakın ne kadarı aldı
Müge Anlı doğal güzelliğine neşter vurduracak! Eşinin isteği üzerine ünlü sunucu bakın ne kadarı aldı
Tolga Akış küfür ederek paylaştı! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde çekilen o kare gündem oldu
Tolga Akış küfür ederek paylaştı! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde çekilen o kare gündem oldu
Çocuklar için sözleri infial yaratmıştı! İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme
Çocuklar için sözleri infial yaratmıştı! İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme
Bu tatlı sizi çocukluğunuza götürecek! Lokma tadında çıtır yumurta tatlısı oldukça pratik
Bu tatlı sizi çocukluğunuza götürecek! Lokma tadında çıtır yumurta tatlısı oldukça pratik
Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Görmezden gelecekler ama...
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Görmezden gelecekler ama...
Aydın'da peş peşe depremler! İzmir de çok fena sallandı! Yıkılan yerler var mı?
Aydın'da peş peşe depremler! İzmir de çok fena sallandı! Yıkılan yerler var mı?