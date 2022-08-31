BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine ilişkin bomba çıkış

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ders ücreti hariç, yeni işe başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lira alması gerektiğini belirtti.

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BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin düşük maaş aldıklarını belirten Destici, "Ders ücreti hariç yeni başlayan bir öğretmenin en az 15 bin lirayla başlaması gerekir. Bu öğretmenlerimizin hakkıdır." diye konuştu.

Irak'taki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade eden Destici, Türkiye'nin, Irak'taki çatışmalar nedeniyle oluşacak olası bir göç dalgasına karşı tedbirini alması gerektiğine işaret etti.